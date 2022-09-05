Харьковчанин взламывал банковские карты иностранцев и нанес ущерб на миллион гривен — полиция (видео) — Finance.ua

Харьковчанин взламывал банковские карты иностранцев и нанес ущерб на миллион гривен — полиция (видео) Сегодня 17:21 — Криминал

Харьковчанин взламывал банковские карты иностранцев и нанес ущерб на миллион гривен.

Об этом 5 сентября сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Киберполиция и сотрудники ГУ НПУ в Харьковской области разоблачили группу лиц в мошенничестве с использованием банковских терминалов. Организатором незаконной схемы стал 20-летний харьковчанин. Молодой человек привлек к схеме троих подельников.

Фигуранты регистрировали ФЛП и получали POS-терминалы. Используя незаконные базы данных, подельники «привязывали» к платежным системам банковские карты иностранных граждан и с помощью технологии NFC производили расчеты в своих POS-терминалах. По информации полиции, сообщники нанесли ущерб банкам в размере более одного миллиона гривен.

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Следователи открыли уголовное производство. Во время обысков в домах фигурантов правоохранители изъяли ноутбуки, мобильные телефоны, банковские карты, печати и POS-терминал, который использовался в противоправной деятельности. Участников незаконной схемы уведомили о подозрениях по статье 190 («мошенничество») УК Украины. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

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