Во Львовской области арестовали имущество российской фирмы на 13 млн гривен — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Во Львовской области арестовали имущество российской фирмы на 13 млн гривен

Фондовый рынок
31
Во Львовской области арестовали имущество российской фирмы на 13 млн гривен
Во Львовской области арестовали имущество российской фирмы на 13 млн гривен
Правоохранители во Львовской области арестовали имущество компании, принадлежащей российским гражданам. Сумма арестованного составляет 13 млн гривен.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
По данным следствия, предприятие арендовало помещение во Львовской области площадью 10 тысяч квадратных метров. Фирма занималась обработкой древесины.
Читайте также
Компания, владельцами которой являются россияне, совершала махинации с налогами и не выплатила государству более 320 тысяч гривен.
По данному факту было открыто уголовное производство (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 УК Украины). Суд арестовал помещение стоимостью 13 млн гривен, его передали в управление АРМА.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.