Во Львовской области арестовали имущество российской фирмы на 13 млн гривен — Finance.ua

Во Львовской области арестовали имущество российской фирмы на 13 млн гривен Сегодня 19:45 — Фондовый рынок

Во Львовской области арестовали имущество российской фирмы на 13 млн гривен

Правоохранители во Львовской области арестовали имущество компании, принадлежащей российским гражданам. Сумма арестованного составляет 13 млн гривен.

Об этом сообщает Офис генпрокурора

По данным следствия, предприятие арендовало помещение во Львовской области площадью 10 тысяч квадратных метров. Фирма занималась обработкой древесины.

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Компания, владельцами которой являются россияне, совершала махинации с налогами и не выплатила государству более 320 тысяч гривен.

По данному факту было открыто уголовное производство (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 УК Украины). Суд арестовал помещение стоимостью 13 млн гривен, его передали в управление АРМА.

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