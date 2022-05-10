Хакеры взломали и опубликовали информацию о 21 млн пользователей трех VPN-сервисов — Finance.ua
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Хакеры взломали и опубликовали информацию о 21 млн пользователей трех VPN-сервисов

Сегодня 10:15Криминал
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В одном из Telegram-каналов появился архив, в котором можно найти информацию о 21 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов GeckoVPN, SuperVPN и ChatVPN.
Об этом сообщает vpnMentor.
Архив пытались продать в даркнете еще в 2021 году. Удалось ли хакерам провести какую-то сделку — не известно, однако теперь он появился в свободном доступе в одном из Telegram-каналов.
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Общий объем архива — 10 ГБ. База данных содержит имена пользователей, адреса электронной почты, их страны, случайно сгенерированные строки паролей, платежные реквизиты и срок действия премиум-статусов.
Интересно, что 99,5% аккаунтов в архиве зарегистрированы на почту Gmail. По мнению аналитиков vpnMentor, это означает, что хакеры, опубликовавшие дамп, поделились лишь частью данных.
Если вы пользуетесь одним из взломанных сервисов, вам следует немедленно изменить пароль своего аккаунта. Кроме того, следует игнорировать любые подозрительные SMS-сообщения и электронные письма — злоумышленники могут использовать информацию из архива, чтобы создать более убедительную историю и заставить вас перейти на фишинговый сайт.
По материалам: НВ
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