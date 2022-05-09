Российские хакеры могут атаковать украинцев 9 мая: как уберечься — Finance.ua
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Российские хакеры могут атаковать украинцев 9 мая: как уберечься

Сегодня 12:31Криминал
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В Киберполиции предупредили, что российские хакеры могут атаковать украинцев 9 мая.
Обычно накануне и во время праздников у российских хакеров обострение. Они используют такие периоды для усиления кибератак. В зоне риска не только государственные учреждения и критическая инфраструктура.
Многие кибератаки направлены на обычных пользователей. Они тоже — мишень российских хакеров, ведь во время войны каждый украинец может потенциально стать точкой входа для хакеров в информационную инфраструктуру страны.
Также в праздники активизируются обычные киберпреступники, цель которых — похитить деньги, получить доступ к аккаунтам и шантажировать пользователей.
Госспецсвязи подготовила перечень мер, которые нужно принять как можно скорее, чтобы уберечься от кибератак.
  1. Смените пароль во всех важных сервисах — в почте, мессенджере, на своем смартфоне. Сделайте это сейчас. Для входа в каждый сервис и почтовый ящик должен быть отдельный пароль.
  2. Проверьте в настройках безопасности браузера, были ли скомпрометированы ваши пароли (Google Chrome это Настройка — Конфиденциальность и безопасность). Немедленно замените скомпрометированные. Замените также пароли, которые определены как слабые.
  3. Используйте генератор паролей. К примеру, он есть на сайте Киберполиции cyberpolice.gov.ua/generate-password.
  4. Заведите отдельную почту, которую будете оставлять для рассылки и других сообщений. Не используйте эту почту для регистрации аккаунтов в соцсетях и других чувствительных сервисах, содержащих приватную информацию.
  5. Удалите все взломанные программы, особенно если они были загружены с российских сайтов, торрентов и т.д.
  6. Установите двухфакторную аутентификацию в мессенджерах, почте, других сервисах, чтобы знать, когда кто-нибудь будет пытаться зайти в ваш аккаунт.
  7. Не открывайте сообщения от незнакомцев, не переходите по ссылкам, не пересылайте другим ссылкам от незнакомцев, содержащих призывы к действию (перейти по ссылке, загрузить файл, предоставить номер карты, телефон, ввести пароль от почты и т.д.).
  8. Доверяйте только проверенным источникам — официальным сайтам государственных учреждений, местных властей, медиа и их проверенным аккаунтам в соцсетях (у проверенных есть специальная отметка синим цветом возле названия аккаунта).
  9. Не открывайте на почте письма о розыгрышах, выигрышах, государственной помощи и других обещаниях чего-то бесплатного.
  10. Пароль от аккаунтов, телефона, код от SIM-карты или банковской карты — это ваш личный секрет. Не доверяйте их никому, не храните в смартфоне (если вы не можете запомнить — запишите на бумажке).
  11. Если есть возможность, используйте физические средства защиты аккаунтов — защищенные носители с квалифицированной электронной подписью (КЭП), беспарольную авторизацию и т.д. Такие решения есть и у украинских разработчиков.
  12. Проверьте, на каких устройствах работают ваши аккаунты в соцсетях, почта, мессенджер. Это можно сделать в настройках безопасности и конфиденциальности.
  13. Установите антивирус на свой смартфон и компьютер. Просканируйте устройство. Прямо сейчас. Не забудьте обновить его, когда оно запросит.
  14. Устанавливайте обновление ПО на смартфон или компьютер, как только оно приходит, если есть возможность.
  15. Закройте лазейки для врага: удалите российское программное обеспечение прямо сейчас. Установите украинское. Это не блажь, а вопрос безопасности, ведь российские сервисы собирают информацию об украинских пользователях. Что на что заменить: https://replace-ru-with-ru.com.
  16. Сделайте на внешний носитель резервную копию важной для вас информации: документов, фотографий и т.п. Не забывайте также делать резервные копии ваших смартфонов.
  17. Срочно сообщите о кибератаке, если вас взломали:

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: Finance.ua
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