Российские хакеры могут атаковать украинцев 9 мая: как уберечься — Finance.ua

Российские хакеры могут атаковать украинцев 9 мая: как уберечься

Сегодня 12:31 — Криминал

В Киберполиции предупредили , что российские хакеры могут атаковать украинцев 9 мая.

Обычно накануне и во время праздников у российских хакеров обострение. Они используют такие периоды для усиления кибератак. В зоне риска не только государственные учреждения и критическая инфраструктура.

Многие кибератаки направлены на обычных пользователей. Они тоже — мишень российских хакеров, ведь во время войны каждый украинец может потенциально стать точкой входа для хакеров в информационную инфраструктуру страны.

Также в праздники активизируются обычные киберпреступники, цель которых — похитить деньги, получить доступ к аккаунтам и шантажировать пользователей.

Госспецсвязи подготовила перечень мер, которые нужно принять как можно скорее, чтобы уберечься от кибератак.

Смените пароль во всех важных сервисах — в почте, мессенджере, на своем смартфоне. Сделайте это сейчас. Для входа в каждый сервис и почтовый ящик должен быть отдельный пароль. Проверьте в настройках безопасности браузера, были ли скомпрометированы ваши пароли (Google Chrome это Настройка — Конфиденциальность и безопасность). Немедленно замените скомпрометированные. Замените также пароли, которые определены как слабые. Используйте генератор паролей. К примеру, он есть на сайте Киберполиции cyberpolice.gov.ua/generate-password. Заведите отдельную почту, которую будете оставлять для рассылки и других сообщений. Не используйте эту почту для регистрации аккаунтов в соцсетях и других чувствительных сервисах, содержащих приватную информацию. Удалите все взломанные программы, особенно если они были загружены с российских сайтов, торрентов и т.д. Установите двухфакторную аутентификацию в мессенджерах, почте, других сервисах, чтобы знать, когда кто-нибудь будет пытаться зайти в ваш аккаунт. Не открывайте сообщения от незнакомцев, не переходите по ссылкам, не пересылайте другим ссылкам от незнакомцев, содержащих призывы к действию (перейти по ссылке, загрузить файл, предоставить номер карты, телефон, ввести пароль от почты и т.д.). Доверяйте только проверенным источникам — официальным сайтам государственных учреждений, местных властей, медиа и их проверенным аккаунтам в соцсетях (у проверенных есть специальная отметка синим цветом возле названия аккаунта). Не открывайте на почте письма о розыгрышах, выигрышах, государственной помощи и других обещаниях чего-то бесплатного. Пароль от аккаунтов, телефона, код от SIM-карты или банковской карты — это ваш личный секрет. Не доверяйте их никому, не храните в смартфоне (если вы не можете запомнить — запишите на бумажке). Если есть возможность, используйте физические средства защиты аккаунтов — защищенные носители с квалифицированной электронной подписью (КЭП), беспарольную авторизацию и т.д. Такие решения есть и у украинских разработчиков. Проверьте, на каких устройствах работают ваши аккаунты в соцсетях, почта, мессенджер. Это можно сделать в настройках безопасности и конфиденциальности. Установите антивирус на свой смартфон и компьютер. Просканируйте устройство. Прямо сейчас. Не забудьте обновить его, когда оно запросит. Устанавливайте обновление ПО на смартфон или компьютер, как только оно приходит, если есть возможность. Закройте лазейки для врага: удалите российское программное обеспечение прямо сейчас. Установите украинское. Это не блажь, а вопрос безопасности, ведь российские сервисы собирают информацию об украинских пользователях. Что на что заменить: https://replace-ru-with-ru.com. Сделайте на внешний носитель резервную копию важной для вас информации: документов, фотографий и т.п. Не забывайте также делать резервные копии ваших смартфонов. Срочно сообщите о кибератаке, если вас взломали:

Киберполиция — callcenter@cyberpolice.gov.ua

Правительственная команда реагирования на компьютерные события CERT-UA — cert@cert.gov.ua

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