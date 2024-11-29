Хакеры похитили почти $1 млрд в криптовалюте за 2024 год — Finance.ua
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Хакеры похитили почти $1 млрд в криптовалюте за 2024 год

Криптовалюта
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Хакеры похитили почти $1 млрд в криптовалюте за 2024 год
Хакеры похитили почти $1 млрд в криптовалюте за 2024 год
В ноябре 2024 года криптовалютные мошенники похитили более $71 миллиона через хакерские атаки, манипуляции с проектами (rug pulls) и другие преступные действия. Согласно данным компании CertiK, специализирующейся на блокчейн-безопасности, всего в 47 инцидентах было потеряно более $43,3 миллиона через эксплойты, $15,2 миллиона через манипуляции и $12,4 миллиона через флеш-кредиты.
Больше всего ущерба понес блокчейн BNB Chain, став мишенью для 24 атак, из которых было похищено около $14,9 миллиона. Среди самых громких инцидентов — эксплойт GRVT с потерей $6 миллионов. Кроме того, блокчейны Ethereum и Base тоже попали под удар, потеряв $12,2 миллиона и $3,9 миллиона соответственно.
Наибольший инцидент произошел на проекте Hybrid, где было похищено $13,3 миллиона. За ним следовали Vulcan Forged с $8,3 миллиона потерь из-за манипуляций и Attic Labs с $3,8 миллиона потерь из-за эксплойта.
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Всего в 2024 году ущерб от мошенничеств и атак на крипторынку уже достиг $966 миллионов. Хотя это значительно меньше по сравнению с $3,1 миллиардами в 2022 году, эксперты отмечают, что уровень угроз остается высоким, особенно из-за уязвимости децентрализованных платформ.
Чтобы минимизировать риски, эксперты советуют пользователям тщательно проверять проекты перед инвестированием, избегать подозрительных платформ и использовать многоуровневые системы защиты своих активов.
По материалам:
noworries
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