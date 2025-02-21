Гуманитарные авто для военных: правительство приняло решение относительно горючего и запчастей — Finance.ua
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Гуманитарные авто для военных: правительство приняло решение относительно горючего и запчастей

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Гуманитарные авто для военных: правительство приняло решение относительно горючего и запчастей
Гуманитарные авто для военных: правительство приняло решение относительно горючего и запчастей
Военные части смогут списывать имущество, которое было использовано для обслуживания автомобилей, полученных военнослужащими в качестве гуманитарной помощи.
Кабинет Министров Украины внес изменения в пункт 16 Положения о порядке учета, хранения, списания и использования военного имущества в Вооруженных Силах.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Что это даст?

  • Новые правила вводят правовые механизмы списания использованных горюче-смазочных материалов и запчастей для ремонта или восстановления транспортных средств гуманитарной помощи, конечными приобретателями которых являются военнослужащие.
  • Это касается автомобилей, состоящих на временном государственном учете в территориальных органах МВД и привлеченных к выполнению оборонных задач в соответствии с порядком, установленным Министерством обороны.
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Принятое решение обеспечит надлежащий учет военного имущества, использованного для обслуживания транспортных средств, полученных военнослужащими в качестве гуманитарной помощи. Изменения реализуют нормы Закона Украины от 08.11.2023г. № 3448-IX по ввозу, учету и распределению гуманитарной помощи.
По материалам:
Finance.ua
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