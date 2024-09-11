Новая процедура регистрации гуманитарных автомобилей в сервисных центрах МВД: что изменилось — Finance.ua

Новая процедура регистрации гуманитарных автомобилей в сервисных центрах МВД: что изменилось Сегодня 14:35 — Личные финансы

Новая процедура регистрации гуманитарных автомобилей в сервисных центрах МВД: что изменилось

Автомобили на фронте — жизненно необходимая техника. Во время войны волонтеры постоянно доставляют на фронт пикапы, минивэны, бусы, кареты скорой и грузовые автомобили. Однако часто сталкивались с трудностями. К примеру, гуманитарное авто можно было поставить только на временный учет. На нем нельзя было выезжать за границу, передавать его третьему лицу, выбраковать или назначить надлежащего пользователя.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Кабинет Министров Украины урегулировал порядок регистрации и перерегистрации транспортных средств, ввезенных в качестве гуманитарной помощи. С 9 сентября 2024 вступило в силу постановление КМУ № 895 от 6 августа 2024 года, что значительно облегчит процедуру передачи техники благотворителями на нужды фронта.

Среди новшеств постановления — возможность поставить гуманитарные авто на государственный учет. При этом временный учет остается доступным.

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Что это даст? Это позволяет оформить транспортное средство, оплачивая только за бланковую продукцию, без уплаты взноса в пенсионный фонд, прохождение сертификации и экспертного исследования во время первой регистрации. Для автомобилей на временном учете становится доступной услуга выбраковки, урегулирован выезд за границу и передача транспортного средства.

Государственный учет гуманитарного авто

У благотворительных организаций появилась возможность поставить ввезенные гуманитарные авто на государственный учет. Речь идет как о тех автомобилях, которые уже служат на обороноспособность страны, так и о тех, кто будет пересекать границу. Государственный учет, в первую очередь, позволит назначить надлежащего пользователя транспортного средства, что позволит водителям нести персональную ответственность за нарушение ПДД.

Для постановки на государственный учет транспортного средства, ввезенного в качестве гуманитарной помощи, следует обратиться в сервисный центр МВД со следующими документами:

право на перечень товаров, признаваемых гуманитарной помощью, утвержденное постановлением Кабинета Министров Украины от 05.09.2023 № 953;

акт приема-передачи транспортных средств по форме согласно приложению 2;

документ, подтверждающий оценочную стоимость транспортного средства (при регистрации легкового автомобиля);

справка, форма которой определяется Минобороны, с отметкой военного комиссара о постановке на учет;

организационно-распорядительные документы (копия приказа о назначении уполномоченного представителя, доверенность выдана уполномоченному представителю на получение соответствующей услуги);

выписка налогоплательщика и свидетельство ЕГРПОУ;

документ, удостоверяющий уполномоченного представителя (паспорт);

сертификат соответствия;

заключение/сведения об экспертном исследовании транспортного средства (при регистрации б/у транспортного средства);

иностранное свидетельство о регистрации транспортного средства (кроме новых транспортных средств);

номерные знаки (при наличии);

квитанция об уплате сбора на обязательное государственное пенсионное страхование (при регистрации легкового автомобиля).

Передача гуманитарного авто третьему лицу

Разработан четкий механизм передачи транспортного средства от ввезшей авто благотворительной организации к конечному приобретателю гуманитарной помощи. То есть автомобиль можно перерегистрировать в сервисном центре МВД на организацию, для которой он был завезен.

Выбраковка

Для гуманитарных автомобилей, состоящих на временном учете, становится доступной услуга выбраковки. Особенно это актуально для тех автомобилей, которые выполняют боевые задания на линии фронта. Машины, попавшие под вражеские обстрелы и не подлежащие восстановлению, можно снять с учета в сервисном центре МВД.

Выезд за границу

Постановление Кабмина № 895 также регулирует выезд за границу на гуманитарных автомобилях, ранее это было под запретом. Теперь для выезда за пределы Украины на автомобиле, который состоит на временном учете как гуманитарка, можно получить свидетельство о регистрации транспортного средства для выезда за границу в сервисном центре МВД. Документ выдается на лицо, указанное во временном регистрационном талоне. Это позволит расширить возможности использования этих транспортных средств, в частности, для перевозки гуманитарных грузов.

Постановление Кабмина № 895 позволяет благотворителям сделать выбор — поставить автомобиль на государственный или временный учет. Документ расширяет возможности для автомобилей на временной регистрации. Это значительно облегчает жизнь благотворительным организациям, обеспечивающим наших защитников, медиков и спасателей транспортными средствами. Сервисные центры МВД готовы регистрировать автомобили для гуманитарных нужд. Работаем для Победы!

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