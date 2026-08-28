Гуманитарий или технарь? Почему такое разделение профессий уже не работает Сегодня 09:18

Сучасні професії поєднують навички, які раніше вважали суто гуманітарними або технічними

Не любите математику — значит гуманитарий, а хорошо решаете задачи — технарь? Такое разделение давно стало привычным, но современный рынок труда все чаще доказывает: большинство профессий не укладываются только в одну из этих категорий.

Государственная служба занятости объяснила , почему понятия «гуманитарий» и «технарь» не всегда помогают понять, к какому направлению относится профессия.

Почему разделение на гуманитариев и технарей не всегда работает

Традиционно гуманитариями называют людей, работающих с обществом, культурой, языками, историей или искусством. К техническим специалистам обычно относятся те, кто имеет логическое и аналитическое мышление и работает с точными или естественными науками.

Соответственно, ко первой группе часто относят учителей, журналистов, психологов и переводчиков, а ко второй — инженеров, электриков и архитекторов.

Однако такое распределение не всегда соответствует реальности. Современные профессии все чаще сочетают навыки, ранее считавшиеся сугубо гуманитарными или техническими.

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Например, дизайнер создает творческие концепции, но вместе с тем работает с цифровыми инструментами, в частности CorelDRAW или Photoshop. Руководителю организации, занимающейся космическими исследованиями, нужно не только уметь работать с людьми и управлять процессами, но и понимать сложные технологические вопросы.

Также менеджеры, экономисты и бухгалтеры работают с цифрами и аналитикой, но также постоянно взаимодействуют с людьми, принимают решения и решают управленческие задачи. А операторы, аниматоры и геймдизайнеры совмещают творческую составляющую со специализированным программным обеспечением, техническими и цифровыми навыками.

Современные профессии все чаще сочетают разные навыки

Многие специальности вообще находятся на пересечении разных сфер. Аналитик работает с данными, но также должен уметь объяснять результаты своей работы. Картограф объединяет знания по географии и цифровым технологиям, а реставратор — понимание истории и искусства с точными технологическими методами.

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Поэтому граница между «гуманитарными» и «техническими» профессиями становится все более условной. Сегодня для многих специальностей важны не только знания конкретной сферы, но и умение сочетать разные компетентности — коммуникацию, работу с людьми, аналитику и цифровые навыки.

Поэтому выбирать профессию только по принципу «математика или гуманитарные науки» недостаточно. Государственная служба занятости отмечает, что помогает определиться с направлением деятельности в соответствии со способностями, а также приобретать и обновлять навыки в центрах профессионально-технического образования с помощью ваучеров на обучение и различных образовательных программ.

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