0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Гуманитарий или технарь? Почему такое разделение профессий уже не работает

48
Сучасні професії поєднують навички, які раніше вважали суто гуманітарними або технічними
Сучасні професії поєднують навички, які раніше вважали суто гуманітарними або технічними
Не любите математику — значит гуманитарий, а хорошо решаете задачи — технарь? Такое разделение давно стало привычным, но современный рынок труда все чаще доказывает: большинство профессий не укладываются только в одну из этих категорий.
Государственная служба занятости объяснила, почему понятия «гуманитарий» и «технарь» не всегда помогают понять, к какому направлению относится профессия.

Почему разделение на гуманитариев и технарей не всегда работает

Традиционно гуманитариями называют людей, работающих с обществом, культурой, языками, историей или искусством. К техническим специалистам обычно относятся те, кто имеет логическое и аналитическое мышление и работает с точными или естественными науками.
Соответственно, ко первой группе часто относят учителей, журналистов, психологов и переводчиков, а ко второй — инженеров, электриков и архитекторов.
Однако такое распределение не всегда соответствует реальности. Современные профессии все чаще сочетают навыки, ранее считавшиеся сугубо гуманитарными или техническими.
Например, дизайнер создает творческие концепции, но вместе с тем работает с цифровыми инструментами, в частности CorelDRAW или Photoshop. Руководителю организации, занимающейся космическими исследованиями, нужно не только уметь работать с людьми и управлять процессами, но и понимать сложные технологические вопросы.
Также менеджеры, экономисты и бухгалтеры работают с цифрами и аналитикой, но также постоянно взаимодействуют с людьми, принимают решения и решают управленческие задачи. А операторы, аниматоры и геймдизайнеры совмещают творческую составляющую со специализированным программным обеспечением, техническими и цифровыми навыками.

Современные профессии все чаще сочетают разные навыки

Многие специальности вообще находятся на пересечении разных сфер. Аналитик работает с данными, но также должен уметь объяснять результаты своей работы. Картограф объединяет знания по географии и цифровым технологиям, а реставратор — понимание истории и искусства с точными технологическими методами.
Читайте также
Поэтому граница между «гуманитарными» и «техническими» профессиями становится все более условной. Сегодня для многих специальностей важны не только знания конкретной сферы, но и умение сочетать разные компетентности — коммуникацию, работу с людьми, аналитику и цифровые навыки.
Поэтому выбирать профессию только по принципу «математика или гуманитарные науки» недостаточно. Государственная служба занятости отмечает, что помогает определиться с направлением деятельности в соответствии со способностями, а также приобретать и обновлять навыки в центрах профессионально-технического образования с помощью ваучеров на обучение и различных образовательных программ.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Рынок трудаПрофессии
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems