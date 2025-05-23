Грузовик без дверей: представлен самый дешевый электромобиль Fiat — Finance.ua
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Грузовик без дверей: представлен самый дешевый электромобиль Fiat

Технологии&Авто
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Грузовик без дверей: представлен самый дешевый электромобиль Fiat
Грузовик без дверей: представлен самый дешевый электромобиль Fiat
Представлен новый электрический грузовик Fiat Tris. Миниатюрный автомобиль станет самой дешевой электрической моделью марки.
О самом дешевом электромобиле Fiat рассказали на официальном сайте концерна Stellantis.
Новый Fiat Tris рассчитан на рынки развивающихся стран, однако может появиться и в Европе. Это компактный трехколесный грузовик длиной 3,17 м с пластиковой кабиной.
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Электромобиль Fiat Tris будет предложен в бортовом исполнении, с грузовой платформой и в виде голого шасси. Грузоподъемность автомобиля составляет 540 кг, а полная масса — 1025 кг.
Электрический грузовик не имеет двери, однако получил светодиодные фары, цифровой щиток приборов. Также есть USB-порт и трехлитровый бардачок.
Грузовик без дверей: представлен самый дешевый электромобиль Fiat
Новый Fiat получил электромотор на 12 л. с. и 45 Н∙м. Максимальная скорость составляет 45 км/ч, а диаметр разворота составляет всего 6,1 м.
Грузовой электромобиль оснастили аккумуляторной батареей на 6,9 кВт∙ч, обеспечивающей запас хода в 90 км. Ее зарядка от домашней сети занимает 4 часа 40 минут.
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По материалам:
Фокус
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