Грузия увеличила товарооборот с россией на 50% — Finance.ua
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Грузия увеличила товарооборот с россией на 50%

Мир
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Грузия увеличила товарооборот с россией на 50%
Грузия увеличила товарооборот с россией на 50%
Грузия с начала года увеличила товарооборот с россией на 50%.
Как сообщает Новости-Грузия, это следует из отчета национальной службы статистики «Сакстат».
За девять месяцев 2022 года экспорт вырос на 11% до 473 млн долларов. А рост импорта происходил более высокими темпами — на 73%, до 1,24 млрд долларов.
Отмечается, что увеличение товарооборота с россией произошло за счет увеличения импорта нефтепродуктов.
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Если за 9 месяцев 2021 года Грузия закупила у россии нефти на 96 миллионов долларов, то в 2022 году эта цифра увеличилась до 431 миллиона долларов. Таким образом, россия для Грузии стала крупнейшим импортером нефти.
Импорт других товаров также увеличился, включая импорт российской муки, российского угля (кокса) и маргарина.
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Что касается экспорта, то Грузия увеличила экспорт вина в россию — в этом году отправила вина на сумму 109 миллионов долларов, что на 15% больше, чем в прошлом.
Также резко увеличился реэкспорт автомобилей из Грузии в россию. Если в прошлом году в россию было экспортировано около 2 тысяч автомобилей на сумму 12,4 миллиона долларов, то за 9 месяцев 2022 года экспорт превысил 45,7 миллиона, а количество экспортируемых автомобилей составляет 3,2 тысячи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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