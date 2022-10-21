Грузия увеличила товарооборот с россией на 50% — Finance.ua

Грузия увеличила товарооборот с россией на 50% Сегодня 04:34 — Мир

Грузия увеличила товарооборот с россией на 50%

Грузия с начала года увеличила товарооборот с россией на 50%.

Как сообщает Новости-Грузия , это следует из отчета национальной службы статистики «Сакстат».

За девять месяцев 2022 года экспорт вырос на 11% до 473 млн долларов. А рост импорта происходил более высокими темпами — на 73%, до 1,24 млрд долларов.

Отмечается, что увеличение товарооборота с россией произошло за счет увеличения импорта нефтепродуктов.

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Если за 9 месяцев 2021 года Грузия закупила у россии нефти на 96 миллионов долларов, то в 2022 году эта цифра увеличилась до 431 миллиона долларов. Таким образом, россия для Грузии стала крупнейшим импортером нефти.

Импорт других товаров также увеличился, включая импорт российской муки, российского угля (кокса) и маргарина.

Что касается экспорта, то Грузия увеличила экспорт вина в россию — в этом году отправила вина на сумму 109 миллионов долларов, что на 15% больше, чем в прошлом.

Также резко увеличился реэкспорт автомобилей из Грузии в россию. Если в прошлом году в россию было экспортировано около 2 тысяч автомобилей на сумму 12,4 миллиона долларов, то за 9 месяцев 2022 года экспорт превысил 45,7 миллиона, а количество экспортируемых автомобилей составляет 3,2 тысячи.

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Укрінформ По материалам:

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