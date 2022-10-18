Грузия хочет отменить безвизовый режим с рф — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Грузия хочет отменить безвизовый режим с рф

Мир
43
Грузия хочет отменить безвизовый режим с рф
Грузия хочет отменить безвизовый режим с рф
На третью неделю массового наплыва россиян, подлежащих мобилизации на войну в Украину, власти Грузии задумались, что с этим делать. Там решили рассмотреть вариант отмены безвизового режима с россией.
Об этом сообщило местное агентство «Новости-Грузии».
Президент Грузии Саломе Зурабишвили предположила пересмотр безвизового режима с россией. Соответствующее заявление она сделала на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду в Кишиневе.
«Не исключено, что нам придется пересмотреть визовый режим, который в сегодняшних условиях достаточно либеральный и может быть менее приемлемым в условиях этой агрессии. Это все должно решить правительство вместе с обществом», — сказала Зурабишвили.
Она добавила, что приток россиян в страну в последнее время стал вызовом. Однако президент не считает ситуацию «угрозой», указывая, что часто из россии возвращаются граждане Грузии.
«Главное, чтобы общественность была уверена, что все механизмы контроля задействованы, опасности нет. Для этого я думаю, что нужно больше коммуникации, больше информирования нашего общества, чтобы во всех отношениях все возможные угрозы и все возможные вопросы фактически рассматривались государством, чтобы принимали все меры», — подчеркнула Зурабишвили.
Напомним, что в начале сентября грузинские пограничники стали отказывать гражданам россии на въезд в страну. Для граждан рф усилили контроль.
россияне отреагировали на объявление мобилизации 21 сентября 2022 года массовым паническим бегством в соседние страны. По данным СМИ, из россии уже сбежала 261 тысяча мужчин.

«Вам здесь не рады»: как Европа закрывается от россиян

По материалам:
ua.news
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.