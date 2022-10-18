Грузия хочет отменить безвизовый режим с рф — Finance.ua

Грузия хочет отменить безвизовый режим с рф Сегодня 11:32 — Мир

Грузия хочет отменить безвизовый режим с рф

На третью неделю массового наплыва россиян, подлежащих мобилизации на войну в Украину, власти Грузии задумались, что с этим делать. Там решили рассмотреть вариант отмены безвизового режима с россией.

Об этом сообщило местное агентство « Новости-Грузии».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили предположила пересмотр безвизового режима с россией. Соответствующее заявление она сделала на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду в Кишиневе.

«Не исключено, что нам придется пересмотреть визовый режим, который в сегодняшних условиях достаточно либеральный и может быть менее приемлемым в условиях этой агрессии. Это все должно решить правительство вместе с обществом», — сказала Зурабишвили.

Она добавила, что приток россиян в страну в последнее время стал вызовом. Однако президент не считает ситуацию «угрозой», указывая, что часто из россии возвращаются граждане Грузии.

«Главное, чтобы общественность была уверена, что все механизмы контроля задействованы, опасности нет. Для этого я думаю, что нужно больше коммуникации, больше информирования нашего общества, чтобы во всех отношениях все возможные угрозы и все возможные вопросы фактически рассматривались государством, чтобы принимали все меры», — подчеркнула Зурабишвили.

Напомним, что в начале сентября грузинские пограничники стали отказывать гражданам россии на въезд в страну. Для граждан рф усилили контроль.

россияне отреагировали на объявление мобилизации 21 сентября 2022 года массовым паническим бегством в соседние страны. По данным СМИ, из россии уже сбежала 261 тысяча мужчин.

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