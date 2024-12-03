Бизнес в Германии для украинцев в 2025 году: как выбрать лучшее направление — Finance.ua

Бизнес в Германии для украинцев в 2025 году: как выбрать лучшее направление Сегодня 19:12 — Личные финансы

Бизнес в Германии для украинцев в 2025 году: как выбрать лучшее направление

Германия предлагает множество возможностей для предпринимателей, и в 2025 году украинцы могут использовать эти преимущества для открытия собственного дела. Правильный выбор направления бизнеса является решающим для успешного старта.

Портал ukrainianingermany выяснил, как начать свой бизнес в Германии и выбрать успешную нишу.

Какой бизнес можно открыть в Германии

Выбор бизнес-идеи — первый и самый важный шаг, с которого начинается открытие любого предприятия. Поэтому лицу, желающему начать бизнес в Германии в 2025 году, прежде чем предпринимать какие-либо действия, связанные с процедурой открытия фирмы, следует:

провести анализ перспективных сфер предпринимательской деятельности в стране (регион проживания);

определить оптимальный вариант, учитывая собственные технические и финансовые возможности;

собрать полную информацию об организации и запуске выбранного проекта.

Ведь именно от выбранного направления будущей хозяйственной деятельности будет зависеть, где стоит искать место для расположения предприятия, выбор формы собственности, составление бизнес-плана, поиск уставного капитала (при необходимости), оформление и запуск компании и т. д.

Сегодня иностранцы чаще всего выбирают компании в сфере торговли, информационных технологий, туризма, а также услуги парикмахеров, медицинские кабинеты. Также наиболее прибыльным видом бизнеса считается недвижимость, а именно сдача в аренду жилой и коммерческой недвижимости — офисов и складов.

Вот несколько направлений, по которым иностранцы, в том числе украинские беженцы, могут заниматься частным предпринимательством.

Продажа хенд-мейда

В последнее время в Германии вырос спрос на уникальные изделия, созданные вручную, такие как:

украшения,

сувениры,

игрушки

предметы декора для дома.

Поэтому это направление считается одним из самых популярных вариантов малого бизнеса.

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При этом обратите внимание, оформлять статус самозанятого лица или приступить к предпринимательской деятельности необходимо только в том случае, если ваши регулярные продажи превышают сумму 600 евро за календарный год. Если же согласно § 23 Abs. 3 Satz 5 EStG, сумма дохода менее 600 евро за календарный год, статус предпринимателя не требуется.

Бьюти-сфера

Салоны красоты, парикмахерские и барбер-шопы

В Германии достаточно популярны короткие стрижки. Каждый немец посещает парикмахерскую примерно дважды в месяц. Это означает, что у мастеров, которые продемонстрировали свои качественные услуги, всегда есть постоянные клиенты. Даже если вы не умеете стричь, профессию довольно быстро можно освоить — достаточно пройти специальные курсы, кстати и знание языка на высоком уровне здесь не обязательно. Также выгодным инвестиционным проектом может стать полноценный салон красоты.

Обратите внимание, что одним из основных расходов в этом бизнесе является аренда помещения для парикмахерской и приобретение оборудования. Стоимость этих вложений может составлять от 15 тысяч евро в зависимости от расположения вашего салона в городе.

При этом цены на мужские стрижки начинаются от 10 евро, в то время как женские стрижки стоят в полтора-два раза больше. При наличии 5−10 клиентов ежедневно у вас есть все шансы достичь уровня безубыточности в течение года, а возможно даже получить прибыль.

Студия перманентного макияжа/татуажа

В этом виде бизнеса так же не требуется высокий языковой уровень, а также большой входной капитал или коллектив. Для начала хватит умения одного мастера, открывающего салон. Помещение в аренду можно найти на eBay Kleinanzeigen или аналогичных сайтах для поиска недвижимости. Кроме этого понадобится кушетка, возможно, комод и пара стульев — всю эту мебель можно поискать даже среди старой мебели, которую люди бросают у подъезда. То есть обустройство студии вполне может уложиться в 200−300 евро. Хотя, конечно, еще потребуется профессиональное оборудование.

Тем не менее, учитывая, что в целом перманентный макияж в Германии стоит от 200 до 600 евро, расходы имеют все шансы достаточно быстро окупиться.

Услуги маникюра

Мастер маникюра — это также всегда востребованная профессия, которая не требует немецкого языка на уровне С1 и которой может обучиться каждый. Мастером маникюра можно стать и в 16, и в 60 лет, а работать можно из дома и в салоне. Мастер маникюра должен уметь подбирать лаки под тип кожи, правильно ухаживать за ногтями, делать массаж рук и ванночки для ногтей, а также подбирать маникюр под требования конкретного клиента.

В Германии ежемесячный заработок брутто мастера маникюра в 2024 году в среднем составляет от 2000 до 2500 евро (при условии 40-часовой рабочей недели).

Фастфуды и гастрономия

Немцы предпочитают простую, вкусную и сытную еду, которую можно быстро съесть даже в пути. Именно поэтому заведения быстрого питания в стране всегда прибыльны.

Так что с имеющимся, пусть и ограниченным стартовым капиталом, с уверенностью можно открыть свое собственное закусочное заведение, главное — правильно подобрать место для его расположения. Обычно оптимальной будет локация, где постоянно находится много людей.

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Если вы планируете начать такой малый бизнес в Германии, то прежде всего стоит рассмотреть возможности открыть фастфуд на вокзалах, в аэропортах или возле супермаркетов. Основной затратой в этом случае будет покупка фургона, оборудованного всем необходимым для приготовления пищи. Средняя стоимость такого фургона составляет 10−15 тысяч евро. Также для открытия фастфудов есть варианты франшизы.

Услуги перевода или языковая школа

В Германии всегда много туристов, и страна является лидером в сфере развитых бизнес-процессов. Поэтому постоянно существует потребность в услугах переводчиков, будь то перевод контрактов или сопровождение важных бизнес-конференций. Поэтому, если вы хорошо владеете несколькими языками, имеете соответствующие навыки, можете начать свой бизнес, работая как фрилансер. Например, можете выполнять заказанные переводы или даже давать уроки английского или немецкого языка для украинцев в Германии. Постепенно эту деятельность можно развивать в маленькое агентство переводов или даже языковую школу.

Арендный бизнес в Германии для украинцев

Для входа на рынок недвижимости в Германии нужно иметь не менее 750 тысяч евро, однако стоит отметить, что этот бизнес очень выгодный. Даже если вы ограничите свою деятельность покупкой земельных участков и их последующей перепродажей через несколько лет, вы сможете накопить значительный капитал.

Но, даже если на руках нет сотен тысяч евро, можно рассмотреть арендный бизнес, который также перспективен в Германии, поскольку большинство населения проживает в арендованных домах и квартирах. Для начала сдачи недвижимости в аренду (субаренду) вам нужно иметь не менее 50 тысяч евро.

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Обратите внимание, что в Германии, как и во всей Европе, большой популярностью пользуются молодежные мини-гостиницы. Для открытия хостела хватит даже небольшой трехкомнатной квартиры, в которой можно разместить от 6 до 9 койко-мест. Также отличным вариантом для этой цели будет небольшой коттедж. В Германии такой бизнес окупится достаточно быстро, благодаря постоянному притоку туристов и путешествующим студентам.

Также одним из вариантов бизнеса в Германии для украинцев в 2025 году станет создание заведения для пожилых людей (пансионат или хайм), это также неплохой способ способа получения стабильного дохода, тем более что можно рассчитывать на поддержку от государства.

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