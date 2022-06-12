Группа Solway подтвердила уход из рф — Finance.ua

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Группа Solway подтвердила уход из рф

Сегодня 12:40Фондовый рынок
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Международная инвестиционная группа Solway, владеющая Побужским ферроникелевым комбинатом, подтвердила свой выход из российских активов из-за военной агрессии россии против Украины.
Об этом он сообщает «Интерфакс-Украина».
В марте 2022 года группа осудила действия правительства россии и приняла решение о выходе из российских активов. В настоящее время этот процесс законно завершен.
Ранее СМИ распространили информацию, что международная горно-металлургическая группа Solway вышла из проекта по добыче золота на отвалах Ключевского месторождения в Забайкалье и действующего предприятия по добыче золота и серебра на Курильских островах.
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В 2003 году международная компания Solway Investment Group приобрела активы комбината после продолжительного простоя и через год перезапустила его. Побужский ферроникелевый завод был преобразован в Побужский ферроникелевый комбинат по восстановлению и выпуску ферроникеля.
В настоящее время ПФК полностью интегрирован в производственный процесс Solway Investment Group. Общая сумма инвестиций группы в комбинат составила более $130 млн.
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Международная инвестиционная группа Solway начала свою деятельность в 2002 году. Является частной компанией, ведущей диверсифицированный бизнес в горнодобывающей и металлургической промышленности. Ключевые компании группы зарегистрированы в Швейцарии, Люксембурге, Эстонии и Мальте. 100% уставного капитала принадлежит гражданам ЕС. Основные производственные активы Solway расположены в Северной Македонии, Гватемале, Индонезии, Аргентине и Украине.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Інтерфакс-Україна
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