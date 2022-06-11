Hyundai заморозила проект создания нового завода в россии — Finance.ua
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Hyundai заморозила проект создания нового завода в россии

Сегодня 19:45Фондовый рынок
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Компания Hyundai приняла решение заморозить проект создания второго автозавода в Санкт-Петербурге.
Как известно, два года назад компания Hyundai приобрела предприятие у концерна General Motors. Предполагалось, что с 2023 года будут выпускать кроссоверы Hyundai Tucson, Hyundai Palisade и Kia Sportage.
Изначально планировалось, что весной 2022 года начнется реконструкция существующих цехов, однако от этих планов отказались. Также пока что заморожены работы по созданию новых корпусов.
В представительстве Hyundai пока воздерживаются от комментариев на этот счет.
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В марте текущего года в Hyundai Motor Ukraine сообщили, что производство продукции компании на заводе в Санкт-Петербурге приостановлено еще в первые дни военной агрессии россии против Украины. Также компания приостановила поставки готовой продукции и компонентов в рф. Кроме того, структурные единицы Hyundai Motor Group и Hyundai Motor Company передали Международному Комитету Красного Креста 1 млн и 500 тыс. долл. соответственно. Эти средства организация использует в рамках гуманитарной миссии Украины.

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По материалам: MMR
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