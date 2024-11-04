Группа ОПЕК+ анонсирует продолжение сокращения добычи, чтобы поддержать цены на нефть — Finance.ua

Группа ОПЕК+ анонсирует продолжение сокращения добычи, чтобы поддержать цены на нефть Сегодня 11:45 — Энергетика

Группа ОПЕК+ анонсирует продолжение сокращения добычи, чтобы поддержать цены на нефть

Члены группы ОПЕК+ согласились продолжить добровольное сокращение добычи нефти до конца 2024 года.

Об этом сообщила Организация стран-экспортеров нефти на своем сайте.

В сообщении говорится, что «восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), ранее объявившие о дополнительных добровольных корректировках в апреле и ноябре 2023 года, согласились продолжить… добровольную корректировку производства на 2,2 миллиона баррелей в день в течение одного месяца до конца декабря 2024 года».

Страны ОПЕК пытаются повысить цену на нефть на фоне замедления мирового спроса путем сокращения предложения сырой нефти на мировых рынках.

Группа ОПЕК+ объединяет страны Организации стран-экспортеров нефти и страны, которые согласовывают с картелем свою политику в области экспорта и добычи сырья. В последние годы ее влияние на формирование цены нефти на мировом рынке постепенно сокращается из-за роста добычи в странах, которые в картель не входят и свою политику с ним не согласовывают, в частности, в США или Канаде.

Радіо Свобода По материалам:

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