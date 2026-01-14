Грозит ли столице дефицит бензина: администрация Киева ответила на вопрос
Несмотря на масштабные отключения света, Киеву не грозит дефицит бензина.
Детальнее о ситуации рассказал исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев, передает 24 Канал со ссылкой на трансляцию КВГА.
«На встрече с представителями наших топливных сетей мы получили информацию о том, что логистика отработана, в отличие от 2022 года, когда резко прекратилось производство на территории Украины горючего», — сказал Петр Пантелеев.
Он рассказал такие подробности:
- логистика отработанная;
- горючее доставляется разными путями;
- автозаправочные станции обладают генераторными мощностями.
Читайте также
«Поэтому никакого ажиотажа с горючим быть не может. Также провели встречу с торговыми сетями заранее. Большинство торговых сетей, преимущественно большинство фактически имеют резервное питание. И большинство крупных супермаркетов на карте указаны как пункты несокрушимости. И КВГА благодарна бизнесу за это», — добавил Пантелеев.
Напомним, что в Киеве и в Киевской области остается сложная ситуация с энергосистемой. «Постоянные атаки россии на энергетические объекты и сложные погодные условия приводят к вынужденному применению ограничений на всей территории страны», — сообщали в Минэнерго.
Но наиболее сложной остается ситуация в Киеве и Киевской области. Операторы систем распределения применяют сетевые ограничения.
Поделиться новостью
Также по теме
Грозит ли столице дефицит бензина: администрация Киева ответила на вопрос
Ситуация в Киеве очень сложная впервые за 4 года войны — Кличко
В «Нафтогазе» прокомментировали информацию о введении графиков ограничения газа
«У соседей есть свет, а у вас нет»: в Минэнерго объяснили, почему продолжительность отключений бывает разной
Минэнерго предупреждает о фишинговой рассылке: о чем идет речь (фото)
Регионы, где остается самая сложная ситуация со светом