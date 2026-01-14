0 800 307 555
Грозит ли столице дефицит бензина: администрация Киева ответила на вопрос

Энергетика
Несмотря на масштабные отключения света, Киеву не грозит дефицит бензина.
Детальнее о ситуации рассказал исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев, передает 24 Канал со ссылкой на трансляцию КВГА.
«На встрече с представителями наших топливных сетей мы получили информацию о том, что логистика отработана, в отличие от 2022 года, когда резко прекратилось производство на территории Украины горючего», — сказал Петр Пантелеев.
Он рассказал такие подробности:
  • логистика отработанная;
  • горючее доставляется разными путями;
  • автозаправочные станции обладают генераторными мощностями.
«Поэтому никакого ажиотажа с горючим быть не может. Также провели встречу с торговыми сетями заранее. Большинство торговых сетей, преимущественно большинство фактически имеют резервное питание. И большинство крупных супермаркетов на карте указаны как пункты несокрушимости. И КВГА благодарна бизнесу за это», — добавил Пантелеев.
Напомним, что в Киеве и в Киевской области остается сложная ситуация с энергосистемой. «Постоянные атаки россии на энергетические объекты и сложные погодные условия приводят к вынужденному применению ограничений на всей территории страны», — сообщали в Минэнерго.
Но наиболее сложной остается ситуация в Киеве и Киевской области. Операторы систем распределения применяют сетевые ограничения.
По материалам:
Телеканал 24
