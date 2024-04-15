Group DF и Hyundai построят химический индустриальный парк в Ровно — Finance.ua

Group DF и Hyundai построят химический индустриальный парк в Ровно Сегодня 07:49 — Технологии&Авто

Group DF International Дмитрия Фирташа и корейский Hyundai Engineering Co. Limited договорились о строительстве промышленного химического индустриального парка в Ровно.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Основатель и руководитель Group DF Дмитрий Фирташ и исполнительный директор Hyundai Engineering Хиеон-Сунг ХОНГ 12 апреля подписали соглашение, которое дало старт этому проекту.

В рамках масштабного проекта предусмотрено строительство заводов по производству «экологически чистого» аммиака, азотных удобрений и других производных химических продуктов. Также предусмотрено создание первого в Украине производства водорода и аммиака на основе возобновляемых источников электроэнергии.

15 ноября 2023 г. Group DF International GmbH и южнокорейская Hyundai Engineering Co. Limited заключили Меморандум о взаимопонимании, который предусматривал сотрудничество сторон через создание совместных инвестиционных проектов в области производства удобрений как на территории Украины, так и в других юрисдикциях.

В нем говорилось о планах совместной реализации проектов строительства новых и реконструкции существующих химических заводов, принадлежащих Группе.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.