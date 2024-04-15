Group DF и Hyundai построят химический индустриальный парк в Ровно — Finance.ua

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Group DF и Hyundai построят химический индустриальный парк в Ровно

Технологии&Авто
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Group DF International Дмитрия Фирташа и корейский Hyundai Engineering Co. Limited договорились о строительстве промышленного химического индустриального парка в Ровно.
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Основатель и руководитель Group DF Дмитрий Фирташ и исполнительный директор Hyundai Engineering Хиеон-Сунг ХОНГ 12 апреля подписали соглашение, которое дало старт этому проекту.
В рамках масштабного проекта предусмотрено строительство заводов по производству «экологически чистого» аммиака, азотных удобрений и других производных химических продуктов. Также предусмотрено создание первого в Украине производства водорода и аммиака на основе возобновляемых источников электроэнергии.
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15 ноября 2023 г. Group DF International GmbH и южнокорейская Hyundai Engineering Co. Limited заключили Меморандум о взаимопонимании, который предусматривал сотрудничество сторон через создание совместных инвестиционных проектов в области производства удобрений как на территории Украины, так и в других юрисдикциях.
В нем говорилось о планах совместной реализации проектов строительства новых и реконструкции существующих химических заводов, принадлежащих Группе.
По материалам:
Економічна Правда
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