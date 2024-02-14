Hyundai E&C хочет развивать украинскую атомную генерацию — «Энергоатом» — Finance.ua
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Hyundai E&C хочет развивать украинскую атомную генерацию — «Энергоатом»

Энергетика
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Hyundai E&C хочет развивать украинскую атомную генерацию — «Энергоатом»
Hyundai E&C хочет развивать украинскую атомную генерацию — «Энергоатом»
Южнокорейская компания Hyundai E&C готова присоединиться к украинским проектам по расширению атомной генерации, а также внедрению совместных инновационно-исследовательских проектов, сообщила НАЭК «Энергоатом».
В сообщении отмечено, что о поддержке Украины и желании усилить сотрудничество между компаниями сообщил региональный директор Hyundai E&C Хен Хван Пак во время встречи с главой «Энергоатома» Петром Котиным, на которой были обсуждены приоритетные направления развития украинской атомной генерации.
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Речь шла о возведении новых блоков на площадке Хмельницкой АЭС по технологии АР1000 от Westinghouse, а также внедрении в Украине технологии SMR.
«Для достижения поставленных целей мы заинтересованы в сотрудничестве с новыми партнерами. Так что Hyundai E&C мог бы участвовать в этих проектах», — сказал Котин.
Он также выразил надежду на поддержку партнеров в восстановлении безопасной эксплуатации Запорожской АЭС после ее возвращения под контроль Украины из-под оккупации рф.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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