Hyundai E&C хочет развивать украинскую атомную генерацию — «Энергоатом» Сегодня 23:44 — Энергетика

Hyundai E&C хочет развивать украинскую атомную генерацию — «Энергоатом»

Южнокорейская компания Hyundai E&C готова присоединиться к украинским проектам по расширению атомной генерации, а также внедрению совместных инновационно-исследовательских проектов, сообщила НАЭК «Энергоатом».

В сообщении отмечено, что о поддержке Украины и желании усилить сотрудничество между компаниями сообщил региональный директор Hyundai E&C Хен Хван Пак во время встречи с главой «Энергоатома» Петром Котиным, на которой были обсуждены приоритетные направления развития украинской атомной генерации.

Речь шла о возведении новых блоков на площадке Хмельницкой АЭС по технологии АР1000 от Westinghouse, а также внедрении в Украине технологии SMR.

«Для достижения поставленных целей мы заинтересованы в сотрудничестве с новыми партнерами. Так что Hyundai E&C мог бы участвовать в этих проектах», — сказал Котин.

Он также выразил надежду на поддержку партнеров в восстановлении безопасной эксплуатации Запорожской АЭС после ее возвращения под контроль Украины из-под оккупации рф.

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