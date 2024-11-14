Гривневые депозиты и вклады: какая прибыльность — Finance.ua

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Гривневые депозиты и вклады: какая прибыльность

Кредит&Депозит
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В НБУ объяснили, как будет работать 100% гарантия на депозиты
В НБУ объяснили, как будет работать 100% гарантия на депозиты
Главный плюс гривневого депозита — не только в достаточно высоком по сравнению с валютными вкладами проценте доходности, но и в том, что возврат всех вкладов вне зависимости от суммы в случае банкротства банка сейчас гарантируется государством.
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Возможность выбирать сроки выплаты процентов (ежемесячно, в конце срока, авансом, с капитализацией) тоже плюс для вкладчика в зависимости от его индивидуальных задач и дальнейших планов на эти деньги. Минусом для вкладчиков является налогообложение дохода по депозитам, о чем расскажу ниже.
После повышения нормативов резервирования для банков (осуществляется на корсчете банка в гривне), а также на фоне роста цен, провоцирующего переток средств населения в наличную валюту и покупку товаров, финучреждения вынуждены будут повышать доходность по гривневым вкладам.
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Даже крупные госбанки и «дочки» иностранцев остановили снижение процентов, а основная часть финучреждений с отечественным капиталом уже повышает их на 0,5%-1% годовых в зависимости от сроков.
Этот процесс продолжится, иначе банкиры рискуют потерять клиентов, переходящих к более щедрым конкурентам. Уже сейчас некоторые банки предлагают доходность на уровне 13−16% годовых в гривне. И скорее всего, не позднее первого квартала следующего года эти ставки возрастут до 16−17% годовых. Особенно если Нацбанк все же в декабре повысит учетную ставку до 13,5%-14% годовых.
С учетом налогообложения (18% налога на доход и 1,5% военный сбор) это составит «чистыми» от 12,88% до 13,69% годовых. Если президент подпишет повышение до 5% военного сбора, это будет от 12,32% до 13,09% годовых.
Нынешний уровень «чистой» доходности по вкладам (12,88−13,69% годовых) при нынешнем уровне налога 18% и военного сбора 1,5% обеспечивает при текущем курсе 41,50 грн за доллар выход в ноль через год по курсу продаж «бакса» в обменниках в пределах около 46,84−47,18 грн.
Если военный сбор будет увеличен до 5%, то цифры будут менее оптимистичны, но тоже весьма хороши для инвестора. При тех же вводных расчетный предельный курс продажи доллара в обменниках через год должен быть на уровне 46,61−46,93 грн.
При всех этих сценариях, если курс продажи доллара будет через год меньше рассчитанных выше значений, закрываем вложения с прибылью. И только, если он окажется выше этих значений, идем в минус.
Если учесть, что максимальный курс, закладываемый в бюджет 2025 года, — это около 45 грн, гривневый депозит — довольно привлекательный инструмент для гражданина, который колеблется при выборе между гривной или валютой.
Планируйте свое будущее с умом. Сберегайте деньги на депозите. Каталог с самыми лучшими вариантами уже на Finance.ua.

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По материалам:
Мінфін.com.ua
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