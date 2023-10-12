Гривневое кредитование бизнеса выросло на 9,4 млрд грн в сентябре — Finance.ua

Гривневое кредитование бизнеса выросло на 9,4 млрд грн в сентябре Сегодня 18:30 — Кредит&Депозит

Гривневое кредитование бизнеса выросло на 9,4 млрд грн в сентябре

По оперативным данным НБУ, в сентябре гривневые кредиты, предоставленные корпоративному сектору, выросли на 9,4 млрд грн (+1,9%) до 509,6 млрд грн.

Об этом сообщает председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Увеличение фиксируется четвертый месяц подряд, в течение которых кредитование бизнеса в нацвалюте увеличилось на 16,2 млрд грн (+3,3%).

Читайте также Всемирный банк прогнозирует более длительное сохранение высоких процентных ставок по кредитам

«При сохранении существующих темпов есть основания рассчитывать, что корпоративное кредитование увеличится и по итогам всего года (по итогам 9 месяцев оно сократилось на 2%)», — считает Гетманцев.

На фоне замедления инфляции и снижения учетной ставки НБУ, ставки по гривневым кредитам бизнеса (без овердрафта) сократились до 18,6%, что является самым низким уровнем с июля прошлого года. Это дополнительно подпитывает кредитование.

Читайте также Нацбанк запустил онлайн-сервис, где можно узнать о своих кредитах в банках

Основным каналом выдачи новых корпоративных кредитов остается государственная программа «5−7-9», согласно которой с начала войны выданы кредиты бизнесу на 150,9 млрд грн, в том числе 74,7 млрд грн в текущем году (по состоянию на 9 октября 2023 года). На данный момент на эту программу приходится 25% текущего гривневого кредитного портфеля бизнеса.

«Итак, тренд на оживление кредитования продолжается. Это важный признак возобновления инвестиционного спроса, и в целом экономической деятельности», — добавил чиновник.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Фінансовий клуб По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.