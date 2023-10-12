Гривневое кредитование бизнеса выросло на 9,4 млрд грн в сентябре — Finance.ua

Гривневое кредитование бизнеса выросло на 9,4 млрд грн в сентябре
По оперативным данным НБУ, в сентябре гривневые кредиты, предоставленные корпоративному сектору, выросли на 9,4 млрд грн (+1,9%) до 509,6 млрд грн.
Об этом сообщает председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.
Увеличение фиксируется четвертый месяц подряд, в течение которых кредитование бизнеса в нацвалюте увеличилось на 16,2 млрд грн (+3,3%).
Читайте также
«При сохранении существующих темпов есть основания рассчитывать, что корпоративное кредитование увеличится и по итогам всего года (по итогам 9 месяцев оно сократилось на 2%)», — считает Гетманцев.
На фоне замедления инфляции и снижения учетной ставки НБУ, ставки по гривневым кредитам бизнеса (без овердрафта) сократились до 18,6%, что является самым низким уровнем с июля прошлого года. Это дополнительно подпитывает кредитование.
Основным каналом выдачи новых корпоративных кредитов остается государственная программа «5−7-9», согласно которой с начала войны выданы кредиты бизнесу на 150,9 млрд грн, в том числе 74,7 млрд грн в текущем году (по состоянию на 9 октября 2023 года). На данный момент на эту программу приходится 25% текущего гривневого кредитного портфеля бизнеса.
«Итак, тренд на оживление кредитования продолжается. Это важный признак возобновления инвестиционного спроса, и в целом экономической деятельности», — добавил чиновник.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
Сравнить и подобрать кредит можно здесь 👛
Поделиться новостью