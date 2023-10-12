Гривневое кредитование бизнеса выросло на 9,4 млрд грн в сентябре — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Гривневое кредитование бизнеса выросло на 9,4 млрд грн в сентябре

Кредит&Депозит
12
Гривневое кредитование бизнеса выросло на 9,4 млрд грн в сентябре
Гривневое кредитование бизнеса выросло на 9,4 млрд грн в сентябре
По оперативным данным НБУ, в сентябре гривневые кредиты, предоставленные корпоративному сектору, выросли на 9,4 млрд грн (+1,9%) до 509,6 млрд грн.
Об этом сообщает председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.
Увеличение фиксируется четвертый месяц подряд, в течение которых кредитование бизнеса в нацвалюте увеличилось на 16,2 млрд грн (+3,3%).
Читайте также
«При сохранении существующих темпов есть основания рассчитывать, что корпоративное кредитование увеличится и по итогам всего года (по итогам 9 месяцев оно сократилось на 2%)», — считает Гетманцев.
На фоне замедления инфляции и снижения учетной ставки НБУ, ставки по гривневым кредитам бизнеса (без овердрафта) сократились до 18,6%, что является самым низким уровнем с июля прошлого года. Это дополнительно подпитывает кредитование.
Читайте также
Основным каналом выдачи новых корпоративных кредитов остается государственная программа «5−7-9», согласно которой с начала войны выданы кредиты бизнесу на 150,9 млрд грн, в том числе 74,7 млрд грн в текущем году (по состоянию на 9 октября 2023 года). На данный момент на эту программу приходится 25% текущего гривневого кредитного портфеля бизнеса.
«Итак, тренд на оживление кредитования продолжается. Это важный признак возобновления инвестиционного спроса, и в целом экономической деятельности», — добавил чиновник.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Сравнить и подобрать кредит можно здесь 👛

По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.