Всемирный банк прогнозирует более длительное сохранение высоких процентных ставок по кредитам — Finance.ua

Всемирный банк прогнозирует более длительное сохранение высоких процентных ставок по кредитам Сегодня 08:30 — Кредит&Депозит

Всемирный банк прогнозирует более длительное сохранение высоких процентных ставок по кредитам

Процентные ставки по кредитам, вероятно, будут оставаться выше более длительное время, чем ожидалось, что может усложнить как ситуацию с инвестициями, так и динамику экономического роста в странах с большой задолженностью.

Такую оценку высказал в среду на пресс-конференции в Марракеше президент Группы Всемирного банка Аджай Банга.

«Я действительно считаю, что процентные ставки будут оставаться выше более длительное время», — отметил руководитель международного финансового института.

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Он подчеркнул, что это может создать дополнительные сложности «как для инвестиций, так и для людей, которые за много лет привыкли к среде с более низкими процентными ставками».

Кроме того, Банга обратил внимание на геополитические вызовы, в частности войны и вооруженные конфликты. По его словам, это чрезвычайно усложняет задачи для центробанков стран, которые испытывают эти потрясения и пытаются смягчить последствия для национальных экономик.

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Укрінформ По материалам:

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