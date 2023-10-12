Всемирный банк прогнозирует более длительное сохранение высоких процентных ставок по кредитам — Finance.ua
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Всемирный банк прогнозирует более длительное сохранение высоких процентных ставок по кредитам

Кредит&Депозит
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Всемирный банк прогнозирует более длительное сохранение высоких процентных ставок по кредитам
Всемирный банк прогнозирует более длительное сохранение высоких процентных ставок по кредитам
Процентные ставки по кредитам, вероятно, будут оставаться выше более длительное время, чем ожидалось, что может усложнить как ситуацию с инвестициями, так и динамику экономического роста в странах с большой задолженностью.
Такую оценку высказал в среду на пресс-конференции в Марракеше президент Группы Всемирного банка Аджай Банга.
«Я действительно считаю, что процентные ставки будут оставаться выше более длительное время», — отметил руководитель международного финансового института.
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Он подчеркнул, что это может создать дополнительные сложности «как для инвестиций, так и для людей, которые за много лет привыкли к среде с более низкими процентными ставками».
Кроме того, Банга обратил внимание на геополитические вызовы, в частности войны и вооруженные конфликты. По его словам, это чрезвычайно усложняет задачи для центробанков стран, которые испытывают эти потрясения и пытаются смягчить последствия для национальных экономик.
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По материалам:
Укрінформ
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