Как снижение учетной ставки повлияет на депозиты украинцев — Finance.ua
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Как снижение учетной ставки повлияет на депозиты украинцев

Кредит&Депозит
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Как снижение учетной ставки повлияет на депозиты украинцев
Как снижение учетной ставки повлияет на депозиты украинцев
Начиная с 18 сентября, доля остатков срочных депозитов физических лиц, учитываемых при расчете лимита вложений банков в трехмесячные депозитные сертификаты, составит 35%.
Как объяснил глава НБУ Андрей Пышный, это усилит стимулы для банков в дальнейшем конкурировать за вкладчиков и наращивать портфели срочных депозитов.

Что это значит?

Банки будут поставлены в условия жесточайшей конкуренции. С одной стороны, им нужно будет снижать процентные ставки по депозитам, чтобы получить прибыль, а не убыток. Причем делать это придется почти мгновенно.
Конечно, банки уже давно не снижают процентные ставки по ранее заключенным договорам (первый, кто решится это сделать, потеряет половину своих клиентов. — Ред.), однако практически мгновенно изменяют существующую депозитную линейку для новых договоров. И те клиенты, которые не успели заключить договоры по старым ставкам, будут вынуждены довольствоваться сниженными.
А вот банкам придется тягаться с другими банками, которые могут пойти на снижение собственной прибыли с целью удержания и наращивания клиентской базы.
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Это в свою очередь означает, что банки будут вынуждены уступить часть своей маржи (разницы между процентным доходом по депосертификатам НБУ и процентными ставками по депозитам населения. — Ред.), чтобы сохранить клиентскую базу.
Возможно мы увидим, как банки выравнивают процентные ставки под конкурентов, чтобы не выделяться. Говорить о картельном сговоре не стоит: это необходимое условие, чтобы удержаться на рынке и удержать клиентскую базу. Ведь украинцы в условиях снижения процентных ставок будут крайне тщательно следить за происходящим на рынке, так же, как и банки, оперативно «голосовать ногами», выбирая те банки, где ставки еще не сильно упали.
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В условиях, когда государство в лице Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) обещает вернуть всю сумму в гривне, надежность банка уже не играет важную роль в вопросе выбора, кому доверить деньги.
С валютными депозитами будет немного сложнее, ведь возврат будет не по рыночному курсу, а по курсу НБУ на день введения временной администрации. Но валютные депозиты банкам совсем неинтересны, так что и по ним ставки будут снижать.
Читайте больше в нашей статье:

Снижение учетной ставки: как это повлияет на депозиты

По материалам:
Finance.ua
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