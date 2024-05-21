Гривна ослабнет: каким будет курс доллара на этой неделе — Finance.ua

Гривна ослабнет: каким будет курс доллара на этой неделе Сегодня 12:02 — Валюта

Гривна ослабнет: каким будет курс доллара на этой неделе

В течение этой недели курс доллара в Украине будет колебаться вблизи отметки 40 гривен. Валюта может подорожать до 40,2 гривны из-за завершения периода уплаты налогов.

В период 21−26 мая курс будет находиться в пределах 39,7−40,2 гривны. Такой прогноз дала директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

По ее словам, в ближайшие дни можно ожидать умеренного роста стоимости доллара в безналичном сегменте в связи с завершением периода уплаты налогов бизнесом.

Читайте также Будет ли доллар по 40 гривен на этой неделе

«Учитывая тот факт, что наличный сегмент на прошлой неделе очень слабо реагировал на тенденции на ВРУ, существенных изменений курса здесь я не прогнозирую», — резюмировала она.

Во вторник, 21 мая, средний курс доллара в украинских банках составляет 39,50 грн (покупка) и 40,0 (продажа). Наличный курс — 39,96 (покупка) и 40,05 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 39,42 грн.

Хотите знать, что с курсом? И будет ли доллар дорожать? Finance.ua запускает бесплатную валютную рассылку для тех, кто следит за валютным рынком и хочет понимать и анализировать связанные с валютным курсом события.

Телеграф По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.