Гривна ослабнет: каким будет курс доллара на этой неделе — Finance.ua
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Гривна ослабнет: каким будет курс доллара на этой неделе

Валюта
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Гривна ослабнет: каким будет курс доллара на этой неделе
Гривна ослабнет: каким будет курс доллара на этой неделе
В течение этой недели курс доллара в Украине будет колебаться вблизи отметки 40 гривен. Валюта может подорожать до 40,2 гривны из-за завершения периода уплаты налогов.
В период 21−26 мая курс будет находиться в пределах 39,7−40,2 гривны. Такой прогноз дала директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.
По ее словам, в ближайшие дни можно ожидать умеренного роста стоимости доллара в безналичном сегменте в связи с завершением периода уплаты налогов бизнесом.
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«Учитывая тот факт, что наличный сегмент на прошлой неделе очень слабо реагировал на тенденции на ВРУ, существенных изменений курса здесь я не прогнозирую», — резюмировала она.
Во вторник, 21 мая, средний курс доллара в украинских банках составляет 39,50 грн (покупка) и 40,0 (продажа). Наличный курс — 39,96 (покупка) и 40,05 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 39,42 грн.
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