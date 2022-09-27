Греция наполовину сократила импорт российского газа — Finance.ua

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Греция наполовину сократила импорт российского газа

Энергетика
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Греция наполовину сократила импорт российского газа
Греция наполовину сократила импорт российского газа, фото: sud.ua
Греция сократила импорт российского газа более чем наполовину в этом году за счет увеличения поставок от других производителей на единый терминал сжиженного природного газа под Афинами.
Об этом сообщил оператор газовой сети страны, пишет Euractiv.
LNG-терминал на острове Ревитуса, в 40 км от Афин, может хранить 225 000 кубометров газа и регазифицировать 1400 кубометров в час.
Он вызывает растущий интерес со стороны внутренних и региональных импортеров и играет ключевую роль в энергетической стратегии Греции и ее усилиях по повышению безопасности поставок накануне зимы, сообщила Мария Рита Галли, исполнительный директор греческого оператора газовой сети DESFA.
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«В контексте энергетического кризиса Ревитуса — это инфраструктура для импорта, терминал, позволяющий разным источникам поставок, разным источникам LNG поступать на греческий газовый рынок. Уже в этом году, максимально задействовав Ревитусу, мы наблюдаем снижение импорта газа из россии», — сказала Галли.
С ростом спроса на LNG во всем мире количество прибывающих в Ревитус грузов удвоилось по сравнению с прошлым годом.
Греция в течение многих лет полагалась на россию для удовлетворения около 40% своих потребностей в газе, но она увеличила закупку LNG в других странах в соответствии с планом Европейского Союза по сокращению зависимости от российской энергии.
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Она также получает российский газ по трубопроводу «Турецкий поток», который также доставляется в Венгрию через Сербию.
Почти две трети из 6,5 млрд кубометров ежегодно потребляемого Грецией газа используются для производства электроэнергии.
Как и другие европейские страны, Греция столкнулась с резким ростом цен на энергоносители и с прошлого года потратила около 9 млрд евро на субсидирование счетов за электроэнергию для домашних хозяйств и предприятий.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Європейська правда
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