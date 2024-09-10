Great Wall выводит на мировой рынок 517-сильный премиальный кроссовер (фото) — Finance.ua
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Great Wall выводит на мировой рынок 517-сильный премиальный кроссовер (фото)

Технологии&Авто
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Great Wall выводит на мировой рынок 517-сильный премиальный кроссовер (фото)
Great Wall выводит на мировой рынок 517-сильный премиальный кроссовер (фото)
Опубликованы официальные фото нового Wey 07. Премиальный кроссовер от концерна Great Wall выйдет на мировой авторынок с 7 октября. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Новый Wey 07 — экспортная версия модели Lanshan. Это большой семейный кроссовер со сдержанным граненым дизайном. У него тонкие светодиодные фары, 20-дюймовые диски и выдвижные дверные ручки.

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Great Wall выводит на мировой рынок 517-сильный премиальный кроссовер (фото)

Размеры Wey 07 2025:

  • длина — 5156 мм;
  • ширина — 1980 мм;
  • высота — 1805 мм;
  • колесная база — 3050 мм.
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В салоне на передней панели установлен виртуальный щиток приборов и 14,6-дюймовый тачскрин. Кроссовер Wey 07 будет выпускаться в шестиместном исполнении, причем кресла первого и второго ряда оснащены электроприводом, подогревом, вентиляцией и массажем.
Great Wall выводит на мировой рынок 517-сильный премиальный кроссовер (фото)
Кроме того, базовая комплектация Wey 07 включает в себя кожаный салон, трехзонный климат-контроль, акустику с 16 динамиками, адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения и удержания в полосе движения.
Китайский кроссовер Wey 07 оснащен плагин-гибридной установкой, состоящей из 1,5-литровой бензиновой турбочетверки и пары электромоторов. Она развивает 517 л.с. и 930 Н∙м, что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 4,9 с.
Great Wall выводит на мировой рынок 517-сильный премиальный кроссовер (фото)
Максимальная скорость ограничена на 190 км/ч. Батарея емкостью 42,5 кВт∙ч позволяет преодолеть 201 км на электротяге.
По материалам:
Фокус
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