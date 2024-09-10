Great Wall выводит на мировой рынок 517-сильный премиальный кроссовер (фото) — Finance.ua

Great Wall выводит на мировой рынок 517-сильный премиальный кроссовер (фото) 10.09.2024, 00:45 — Технологии&Авто

Great Wall выводит на мировой рынок 517-сильный премиальный кроссовер (фото)

Опубликованы официальные фото нового Wey 07. Премиальный кроссовер от концерна Great Wall выйдет на мировой авторынок с 7 октября. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый Wey 07 — экспортная версия модели Lanshan. Это большой семейный кроссовер со сдержанным граненым дизайном. У него тонкие светодиодные фары, 20-дюймовые диски и выдвижные дверные ручки.

Сколько бы ни стоило авто, главное при путешествиях — ваша безопасность. Поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. Быстро, удобно и выгодно это можно сделать на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис.

Размеры Wey 07 2025:

длина — 5156 мм;

ширина — 1980 мм;

высота — 1805 мм;

колесная база — 3050 мм.

Читайте также Перерегистрация украинского автомобиля в Германии: процедура и штрафы

В салоне на передней панели установлен виртуальный щиток приборов и 14,6-дюймовый тачскрин. Кроссовер Wey 07 будет выпускаться в шестиместном исполнении, причем кресла первого и второго ряда оснащены электроприводом, подогревом, вентиляцией и массажем.

Кроме того, базовая комплектация Wey 07 включает в себя кожаный салон, трехзонный климат-контроль, акустику с 16 динамиками, адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения и удержания в полосе движения.

Китайский кроссовер Wey 07 оснащен плагин-гибридной установкой, состоящей из 1,5-литровой бензиновой турбочетверки и пары электромоторов. Она развивает 517 л.с. и 930 Н∙м, что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 4,9 с.

Максимальная скорость ограничена на 190 км/ч. Батарея емкостью 42,5 кВт∙ч позволяет преодолеть 201 км на электротяге.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.