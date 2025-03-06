Гранты на обучение: получат ли их поступающие, если откажутся от бюджетного места — Finance.ua

Гранты на обучение: получат ли их поступающие, если откажутся от бюджетного места Сегодня 21:00 — Личные финансы

Гранты на обучение: получат ли их поступающие, если откажутся от бюджетного места

В случае отказа от рекомендации на бюджетное место абитуриент не сможет получить грант при поступлении на контракт, даже если будет иметь необходимые для этого баллы НМТ.

Об этом сообщил генеральный директор директората высшего образования МОН Олег Шаров во время совещания, посвященного вопросам поступления в 2025 году, пишет osvita.ua

По его словам, такое требование появилось после проработки проблем со вступительной кампанией 2024 года.

В 2024 году около 7,5 тысячи абитуриентов отказались от рекомендации на места государственного заказа. В то же время более 4,7 тысячи из них поступили на контракт, а почти 1,9 тысячи получили грантовую поддержку.

Во избежание повторения подобной ситуации в 2025 году абитуриенты, которые не подтвердят желание учиться на бюджете в случае предоставленной им рекомендации, будут лишены возможности получить грант для обучения на контракте.

Данные исследования показывают, что по состоянию на январь 2024 года 70% опрошенных беженцев имели высшее или незаконченное высшее образование, тогда как по состоянию на 2022 год только 29% украинцев старше 24 лет имели уровень не ниже бакалаврского.

«За границу выезжали преимущественно молодые люди и горожане, у которых уровень образования выше, чем у сельского населения», — говорит директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова.

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