Гранты для перерабатывающих предприятий: 201 заявка на 1,1 млрд грн (как подать заявку) — Finance.ua

Гранты для перерабатывающих предприятий: 201 заявка на 1,1 млрд грн (как подать заявку)
В течение первого месяца действия программы в 2025 году украинские предприниматели подали 201 заявку на получение грантов для перерабатывающих предприятий на общую сумму более 1,07 млрд грн. За аналогичный период в прошлом году было подано 144 заявки на 701 млн грн.
Об этом сообщает Министерство экономики Украины.
Программа является частью политики развития производителей «Сделано в Украине» и предусматривает возможность получения на условиях софинансирования средств для модернизации и расширения производственных мощностей перерабатывающих предприятий.
Среди заявителей — производители пищевой продукции, мебели, металлических изделий, бетона, предприятия деревообрабатывающей отрасли и агропереработчики. Значительную часть заявок подали производители летательных аппаратов.
«По сравнению с прошлым годом количество заявок выросло почти на 40%, а запрашиваемая сумма финансирования — на 52,6%. Рост активности бизнеса в этой грантовой программе свидетельствует о том, что украинские предприниматели, несмотря на все сложности, нацелены на развитие и ищут для этого возможности. Особенно важно, что лидерами с количеством заявок в этом месяце являются проекты в сфере производства летательных аппаратов. Это поддерживает наши Силы обороны и создает основу для дальнейших технологических инноваций», — отметила Первая вице-премьер-министр — Министр экономики Юлия Свириденко.
Активнее всего заявки подавали предприниматели:
из Львовской области (29),
из Львовской области (29),
Киева (22),
Киевской (19),
Харьковской (17)
и Днепропетровской (17) областей.
В целом, заявки поступили почти из всех регионов Украины, вместе с прифронтовыми Харьковской, Запорожской и Николаевской областями.
Напомним, что подача заявок продолжается постоянно, волнами по две недели. С 15 марта длится третья волна приема заявок. Документы можно подать через платформу «Дія».
Условия программы предусматривают софинансирование 50/50 для большинства предприятий и 80/20 для производителей беспилотников, полиграфии и предприятий в прифронтовых регионах.
Процедура рассмотрения заявок:
Шаг 1: Подача заявки вместе с бизнес-планом через портал «Дія». Заявка автоматически направляется в выбранный заявителем банк.
Шаг 2: Проверка банком (налоговые долги, кредитная история, оценка бизнес-плана и визит на предприятие).
Шаг 3: Решение о гранте принимают Минэкономики и Государственная служба занятости. Преимущество имеют проекты из прифронтовых регионов.
Шаг 4: Выделение средств после внесения бизнесменом своей доли софинансирования.
Ожидаемый срок получения грантовых средств — 1−1,5 месяца после окончания волны, в которую была подана заявка.
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