Грант на собственный бизнес: кто сможет получить денежную помощь в 45 тыс. гривен — Finance.ua
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Грант на собственный бизнес: кто сможет получить денежную помощь в 45 тыс. гривен

Личные финансы
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Грант на собственный бизнес: кто сможет получить денежную помощь в 45 тыс. гривен
Грант на собственный бизнес: кто сможет получить денежную помощь в 45 тыс. гривен
Предпринимательницы из Запорожья и Широковской громады могут получить финансирование в размере до 45 тысяч гривен на основание, восстановление или расширение собственного предприятия.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Кто может принять участие

К участию приглашают женщин из ВПЛ и местных жительниц, которые относятся к таким уязвимым категориям:
  • одинокие матери;
  • женщины, воспитывающие детей с инвалидностью;
  • многодетные;
  • женщины с инвалидностью;
  • жены военных;
  • пожилые женщины, малообеспеченные, демобилизованные, беременные или те, которые воспитывают ребенка до года;
  • опекуны и названные родители;
  • женщины, которые занимаются людьми, нуждающимися в постоянном уходе, и т. д.

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Помимо финансовой помощи, победительницы конкурса получат индивидуальные консультации по разработке бизнес-идеи, а также сопровождение по следующим направлениям:
  • регистрация ФЛП;
  • подача первой отчетности;
  • уплата налогов и т. д.
Для получения гранта необходимо заполнить заявку:
Форму нужно загрузить и заполнить в формате Word. После этого заявку необходимо отправить по электронной почте: ukrprostirnet@gmail.com. Дедлайн — 22 ноября 2023 года.

Справка Finance.ua:

  • с начала года женщины в Украине открыли 154 тысячи новых ФЛП и возглавили более 10 тысяч новых компаний. Больше всего новых предпринимателей зарегистрировано на Хмельнитчине, а директорами новых дел чаще всего становятся женщины на Черниговщине;
  • при публикации резюме на сайте Work.ua соискатели могут указывать желаемый уровень заработной платы. Так что эксперты портала по поиску работы проанализировали, как отличаются зарплатные ожидания пользователей в зависимости от одного критерия — пола. Оказалось, что финансовые амбиции женщин скромнее, чем у мужчин.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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