Грант на собственный бизнес: кто сможет получить денежную помощь в 45 тыс. гривен — Finance.ua

Грант на собственный бизнес: кто сможет получить денежную помощь в 45 тыс. гривен Сегодня 16:25 — Личные финансы

Грант на собственный бизнес: кто сможет получить денежную помощь в 45 тыс. гривен

Предпринимательницы из Запорожья и Широковской громады могут получить финансирование в размере до 45 тысяч гривен на основание, восстановление или расширение собственного предприятия.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Кто может принять участие

К участию приглашают женщин из ВПЛ и местных жительниц, которые относятся к таким уязвимым категориям:

одинокие матери;

женщины, воспитывающие детей с инвалидностью;

многодетные;

женщины с инвалидностью;

жены военных;

пожилые женщины, малообеспеченные, демобилизованные, беременные или те, которые воспитывают ребенка до года;

опекуны и названные родители;

женщины, которые занимаются людьми, нуждающимися в постоянном уходе, и т. д.

Помимо финансовой помощи, победительницы конкурса получат индивидуальные консультации по разработке бизнес-идеи, а также сопровождение по следующим направлениям:

регистрация ФЛП;

подача первой отчетности;

уплата налогов и т. д.

Для получения гранта необходимо заполнить заявку:

для бизнеса;

для социального предпринимательства.

Форму нужно загрузить и заполнить в формате Word. После этого заявку необходимо отправить по электронной почте: ukrprostirnet@gmail.com . Дедлайн — 22 ноября 2023 года.

Справка Finance.ua:

с начала года женщины в Украине открыли 154 тысячи новых ФЛП и возглавили более 10 тысяч новых компаний. Больше всего новых предпринимателей зарегистрировано на Хмельнитчине, а директорами новых дел чаще всего становятся женщины на Черниговщине;

при публикации резюме на сайте Work.ua соискатели могут указывать желаемый уровень заработной платы. Так что эксперты портала по поиску работы проанализировали, как отличаются зарплатные ожидания пользователей в зависимости от одного критерия — пола. Оказалось, что финансовые амбиции женщин скромнее, чем у мужчин.

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