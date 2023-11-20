Грант на собственный бизнес: кто сможет получить денежную помощь в 45 тыс. гривен — Finance.ua

Грант на собственный бизнес: кто сможет получить денежную помощь в 45 тыс. гривен
Предпринимательницы из Запорожья и Широковской громады могут получить финансирование в размере до 45 тысяч гривен на основание, восстановление или расширение собственного предприятия.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Кто может принять участие
К участию приглашают женщин из ВПЛ и местных жительниц, которые относятся к таким уязвимым категориям:
- одинокие матери;
- женщины, воспитывающие детей с инвалидностью;
- многодетные;
- женщины с инвалидностью;
- жены военных;
- пожилые женщины, малообеспеченные, демобилизованные, беременные или те, которые воспитывают ребенка до года;
- опекуны и названные родители;
- женщины, которые занимаются людьми, нуждающимися в постоянном уходе,
и т. д.
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Помимо финансовой помощи, победительницы конкурса получат индивидуальные консультации по разработке бизнес-идеи, а также сопровождение по следующим направлениям:
- регистрация ФЛП;
- подача первой отчетности;
- уплата налогов
и т. д.
Для получения гранта необходимо заполнить заявку:
- для бизнеса;
- для социального предпринимательства.
Форму нужно загрузить и заполнить в формате Word. После этого заявку необходимо отправить по электронной почте: ukrprostirnet@gmail.com. Дедлайн — 22 ноября 2023 года.
Справка Finance.ua:
- с начала года женщины в Украине открыли 154 тысячи новых ФЛП и возглавили более 10 тысяч новых компаний. Больше всего новых предпринимателей зарегистрировано на Хмельнитчине, а директорами новых дел чаще всего становятся женщины на Черниговщине;
- при публикации резюме на сайте Work.ua соискатели могут указывать желаемый уровень заработной платы. Так что эксперты портала по поиску работы проанализировали, как отличаются зарплатные ожидания пользователей в зависимости от одного критерия — пола. Оказалось, что финансовые амбиции женщин скромнее, чем у мужчин.
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