Графиков отключения света удастся избежать уже на следующей неделе — Кудрицкий Сегодня 10:15 — Энергетика

Графиков отключения света удастся избежать уже на следующей неделе — Кудрицкий

При отсутствии форс-мажоров — уже на следующей неделе в Украине, вероятно, удастся избежать отключений электроэнергии.

Об этом глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий написал в Telegram.

«Пока будет сохраняться жара (к счастью, выглядит так, что она будет не очень продолжительной) — будут определенные дефицитные часы в течение каждых суток, каждого рабочего дня. Как вы видите, это в основном вечерние часы, когда потребление больше. И в такие вечерние часы могут быть применены одна или две очереди отключений», — отметил Кудрицкий.

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По его мнению, на следующей неделе в Украине, вероятно, удастся избежать отключений электроэнергии.

«В конце недели мы ожидаем, что определенный спад жары, а также введение в работу дополнительных энергоблоков на определенных электростанциях — позволит нам компенсировать дефицит. И будем надеяться, что на следующей неделе уже обойдемся без отключений», — добавил Кудрицкий.

Справка Finance:

В среду, 21 августа, будут применены графики отключения электроэнергии:

с 16:00 до 18:00 и с 22:00 до 24:00 будет применяться одна очередь отключений;

с 18:00 до 22:00 будут действовать две очереди отключений одновременно;

в другие часы электроснабжение будет без ограничений.

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