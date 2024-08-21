Графиков отключения света удастся избежать уже на следующей неделе — Кудрицкий — Finance.ua
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Графиков отключения света удастся избежать уже на следующей неделе — Кудрицкий

Энергетика
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Графиков отключения света удастся избежать уже на следующей неделе — Кудрицкий
Графиков отключения света удастся избежать уже на следующей неделе — Кудрицкий
При отсутствии форс-мажоров — уже на следующей неделе в Украине, вероятно, удастся избежать отключений электроэнергии.
Об этом глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий написал в Telegram.
«Пока будет сохраняться жара (к счастью, выглядит так, что она будет не очень продолжительной) — будут определенные дефицитные часы в течение каждых суток, каждого рабочего дня. Как вы видите, это в основном вечерние часы, когда потребление больше. И в такие вечерние часы могут быть применены одна или две очереди отключений», — отметил Кудрицкий.
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По его мнению, на следующей неделе в Украине, вероятно, удастся избежать отключений электроэнергии.
«В конце недели мы ожидаем, что определенный спад жары, а также введение в работу дополнительных энергоблоков на определенных электростанциях — позволит нам компенсировать дефицит. И будем надеяться, что на следующей неделе уже обойдемся без отключений», — добавил Кудрицкий.

Справка Finance:

В среду, 21 августа, будут применены графики отключения электроэнергии:
  • с 16:00 до 18:00 и с 22:00 до 24:00 будет применяться одна очередь отключений;
  • с 18:00 до 22:00 будут действовать две очереди отключений одновременно;
  • в другие часы электроснабжение будет без ограничений.
По материалам:
Finance.ua
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