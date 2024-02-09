Готовы ли украинцы отдавать землю по дешевке — ответ эксперта Сегодня 09:33 — Личные финансы

Готовы ли украинцы отдавать землю по дешевке — ответ эксперта

Напомним, рынок земли в Украине заработал 1 июля 2021 года. Однако его работа прекратилась с полномасштабным вторжением россии 24 февраля 2022-го. Перезапуск рынка произошел только в июне вместе с возобновлением работы реестров.

До 31 декабря 2023 покупать землю могли исключительно физические лица — граждане Украины с лимитом 100 га на одного человека.

С 1 января 2024 г. такое право получили также и отечественные юридические лица. Лимит собственности вырос до 10 тыс. га. По официальной статистике сегодня ни одно лицо — ни физическое, ни юридическое — не удерживает в одних руках такой объем земли.

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Украинцы не готовы отдавать землю по дешевке

Генеральный директор компании «Доброзем» Роман Барало в вопросе стоимости сельскохозяйственной земли предлагает опираться на опыт стран, где рынок земли стартовал раньше Украины, например Польши и Чехии.

«В Польше в 2004 году ценовая политика за 1 га земли была на уровне 1543 евро, а уже в 2020 году выросла до 11 200 евро за 1 гектар. В Чехии в 2007 году — 1 867 евро, а в 2020 году — 8 500 евро.

Учитывая это, мы ясно понимаем, что тенденция на удорожание сельскохозяйственной земли есть и будет в дальнейшем. Но в нашей стране сейчас присутствует сдерживающий фактор — война: часть земель находится под оккупацией, часть — заминирована. Эти мысли приходят в головы потенциальным инвесторам, это и есть одна из причин отсутствия ажиотажа.

Однако мой прогноз, что в 2024 году цена на землю вырастет на 50−60%, и весомым толчком станет именно тот момент, когда юридические лица начнут инвестировать в землю. Исходя из статистики продаж нашей компании «Доброзем», мы видим, что фактически с открытием рынка земли стоимость 1 гектара подорожала на 18−25% даже во время войны", — рассказал он.

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Земля — не Bitcoin

Коммерческий директор компании «Твоє Коло» Егор Лисничий обращает внимание, что земля — не Bitcoin:

Здесь не существует и не может быть такой волатильности, как на рынке криптовалют, где одна новость способна за день поднять курс чуть ли не на 100%, а на завтра другая новость — на 150% сбросить вниз.

Рынок земли работает с длинными договорами аренды, это крупный бизнес, рассчитанный на десятилетия, здесь не существует больших рисков, но нет резкого роста стоимости, который можно разогнать одним твитом, пусть даже от самого Илона Маска.

Второй этап только начался, прошел всего месяц, половину которого нотариат, бизнес, инвесторы вообще находились в отпусках. Спрос и количество сделок будут расти постепенно. Помните, что возможность приобрести землю на юридическое лицо не означает обязанность или желание эту землю продать. Украинцы исторически очень привязаны к земле, понимают ее ценность и точно не готовы отдавать по дешевке. Что мы можем констатировать уже сейчас:

на основании уже состоявшихся сделок юридические лица готовы платить на 43% больше за землю по сравнению с «физиками»;

в 2023 году земля в центральных регионах выросла до 15% в долларах США;

аналитики прогнозируют, и в компании «Твоє Коло» также склоняются к таким показателям, рост стоимости до 40% в ближайшие два года.

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