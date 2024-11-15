Готовность объекта к эксплуатации: ТОП-5 ошибок при заполнении/подаче декларации — Finance.ua

Готовность объекта к эксплуатации: ТОП-5 ошибок при заполнении/подаче декларации Сегодня 09:11 — Недвижимость

Готовность объекта к эксплуатации: ТОП-5 ошибок при заполнении/подаче декларации

После получения уведомления о начале выполнения строительных работ и завершении строительства объекта заказчик обращается к сертифицированному специалисту, который проводит техническую инвентаризацию и выдает технический паспорт. Только после этого можно подать право на готовность объекта к эксплуатации на основании стройпаспорта.

Эту декларацию можно подать для принятия в эксплуатацию следующих типов объектов: индивидуальные (усадебные) жилые дома, садовые и дачные дома, хозяйственные постройки и сооружения, элементы благоустройства и озеленения земельного участка.

Чтобы помочь заказчикам предотвратить ошибки при заполнении/подаче декларации, инспекторы ГИАГ подготовили перечень наиболее распространенных из них.

ТОП-5 ошибок

1. Сведения об объектах строительства в декларации о готовности к эксплуатации не соответствуют информации в технической инвентаризации. К примеру, в сообщении о начале выполнения строительных работ и декларации о готовности к эксплуатации объекта указано в названии объекта «жилой дом», а в технической инвентаризации — «жилой дом и гараж».

Кроме того, в случаях принятия в эксплуатацию отдельных зданий или сооружений в соответствии со строительным паспортом следует указывать только объекты, которые завершены и готовы к эксплуатации.

2. Сведения о заказчике, кадастровых номерах или адресе объекта строительства в декларации не соответствуют сведениями, указанным в сообщении о начале выполнения строительных работ.

3. Вид строительства в технической инвентаризации не совпадает с видом строительства в декларации готовности объекта к эксплуатации.

4. Не приложен документ, подтверждающий право на выполнение строительных работ старого образца, информация о котором отсутствует в ЕГЭССС.

Также иногда заказчики ошибочно указывают сообщение о начале выполнения строительных работ, не касающееся декларации.

5. Распространены ошибки, связанные с технической инвентаризацией. Например, указанная техническая инвентаризация не касается объекта строительства, принимаемого в эксплуатацию, или в ней не указаны сведения о земельном участке, на котором построен объект.

Для успешной регистрации декларации также нужно убедиться, чтобы техническая инвентаризация была подписана в ЕГЭССС уполномоченным лицом, которое ее осуществило (касается технических паспортов, выданных после 1 августа 2021 года).

Декларацию можно подать через портал «Дія» или в бумажном виде через ЦПАУ. После обработки декларации о готовности объекта к эксплуатации на основании стройпаспорта главными инспекторами, она появится в Реестре строительной деятельности, что легко проверить на публичном Портале государственной электронной системы в сфере строительства.

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