Готовимся к атакам на банковскую систему — СНБО — Finance.ua
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Готовимся к атакам на банковскую систему — СНБО

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Украина готовится к атакам врага на банковскую систему. В частности, вопрос подобной атаки рассматривался на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего.
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире общенационального телемарафона во вторник, 6 декабря.
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«Мы понимаем, что нам нужно делать для того, чтобы эта система работала устойчиво. Были даны соответствующие поручения по этому вопросу, и я думаю, что мы сделаем все необходимое, чтобы система банковская работала, чтобы она не давала сбоев, и чтобы люди понимали, что им делать, если на той или иной территории произойдет какой-нибудь трабл», — сказал Данилов.
Напомним, ранее Данилов заявил, что у россии ракет хватит еще на 3-4 обстрела большой мощности.

Справка Finance.ua:

  • Нацбанк подготовился к длительным отключениям света. В НБУ опубликовали список с более чем 750 дежурными отделениями в Киеве и по всей Украине, которые будут обслуживать людей, какой бы ни была ситуация с энергоснабжением;
  • с целью снижения нагрузок на отделение самим банкам рекомендуется автоматически продлевать срок действия платежных карт и отсрочить повторную идентификацию клиентов.
По материалам:
Корреспондент.net
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