Государство задолжало банкам 5 миллиардов компенсации за льготные кредиты для бизнеса — Гетманцев — Finance.ua
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Государство задолжало банкам 5 миллиардов компенсации за льготные кредиты для бизнеса — Гетманцев

Казна и Политика
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Государство задолжало банкам 5 миллиардов компенсации за льготные кредиты для бизнеса — Гетманцев
Государство задолжало банкам 5 миллиардов компенсации за льготные кредиты для бизнеса — Гетманцев
Долг государства перед банками по компенсации процентов по программе льготного кредитования для бизнеса «Доступные кредиты 5−7-9%» к концу года составит 5 млрд грн.
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
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«В 2023 году в программе произошел ряд трансформаций: все кредиты разделены на инвестиционные и оборотные (с повышенными ставками по последним), изменился перечень приоритетных отраслей и направлений, которые кредитуются на лучших условиях (выбыли крупные торговые организации, расширены на всю перерабатывающую промышленность)» , — напомнил нардеп.
Впрочем, по его словам, этот перечень остается достаточно широким, а фокус программы, ранее ориентированной на МСБ, размылся.
Государство задолжало банкам 5 миллиардов компенсации за льготные кредиты для бизнеса — Гетманцев
«Это привело к увеличению расходов по программе, росту задолженности по выплатам банкам из государственного бюджета, что к концу 2023 года достигнет 5 млрд грн», — пояснил он.
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Итак, Гетманцев говорит, что программа «5−7-9» продолжает играть ключевую роль в оживлении кредитования, но в условиях ограниченных бюджетных ресурсов в 2024 году она должна быть модифицирована прежде всего с целью более таргетированной поддержки МСБ и уязвимых к рискам безопасности предприятий.
«Правительство должно подготовить концепцию трансформации программы до конца первого квартала 2024 года в рамках обновленного меморандума с МВФ», — добавил Гетманцев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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