Государство потеряло 300 млн грн из-за схем с фортификациями — БЭБ 12.11.2024, 16:15 — Криминал

Государство потеряло 300 млн грн из-за схем с фортификациями — БЭБ

Более 60% барьерных рубежей типа «Егоза», производимых в учреждениях исполнения наказаний Государственной уголовно-исполнительной службы, продаются на предприятия-посредники. Поэтому с начала года бюджет уже потерял около 300 млн грн.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

Установлено, что производители реализуют до 45% всего объема такой продукции непосредственно в адрес госорганов, а остальные — через коммерческие предприятия. Последние устанавливают наценку до 45% при перепродаже товара государственным учреждениям.

«В условиях вооруженной агрессии военные государственные администрации вынуждены покупать барьерные рубежи по завышенной цене у коммерческих предприятий, хотя производят продукцию государственных учреждений. Однако сейчас они в большинстве своем отказывают администрациям в закупке этих материалов для фортификаций», — отмечает заместитель директора БЭБ Андрей Пащук.

По его словам, это связано с якобы уже заключенными соглашениями с посредниками и отсутствием возможностей увеличить объемы производства.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.