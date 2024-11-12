Государство потеряло 300 млн грн из-за схем с фортификациями — БЭБ — Finance.ua
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Государство потеряло 300 млн грн из-за схем с фортификациями — БЭБ

Криминал
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Государство потеряло 300 млн грн из-за схем с фортификациями — БЭБ
Государство потеряло 300 млн грн из-за схем с фортификациями — БЭБ
Более 60% барьерных рубежей типа «Егоза», производимых в учреждениях исполнения наказаний Государственной уголовно-исполнительной службы, продаются на предприятия-посредники. Поэтому с начала года бюджет уже потерял около 300 млн грн.
Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.
Установлено, что производители реализуют до 45% всего объема такой продукции непосредственно в адрес госорганов, а остальные — через коммерческие предприятия. Последние устанавливают наценку до 45% при перепродаже товара государственным учреждениям.
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«В условиях вооруженной агрессии военные государственные администрации вынуждены покупать барьерные рубежи по завышенной цене у коммерческих предприятий, хотя производят продукцию государственных учреждений. Однако сейчас они в большинстве своем отказывают администрациям в закупке этих материалов для фортификаций», — отмечает заместитель директора БЭБ Андрей Пащук.
По его словам, это связано с якобы уже заключенными соглашениями с посредниками и отсутствием возможностей увеличить объемы производства.
По материалам:
Finance.ua
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