Государство будет покрывать часть расходов на покупку украинской техники и энергетического оборудования — Finance.ua

Государство будет покрывать часть расходов на покупку украинской техники и энергетического оборудования Сегодня 10:15 — Казна и Политика

Государство будет покрывать часть расходов на покупку украинской техники и энергетического оборудования

Покупатели произведенной в Украине техники и электрооборудования смогут получить компенсацию в размере 15%. Новая программа будет помогать производителям и предпринимателям, которые сегодня покупают энергооборудование для автономной работы своих предприятий.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

«В рамках программы „Сделано в Украине“ государство компенсирует агропроизводителям часть средств за приобретенную сельхозтехнику технику украинского производства. Правительство будет частично компенсировать 15% от приобретения украинского энергетического оборудования, колесной техники, например, отечественных автобусов, тралов и строительной, коммунальной и специальной техники. Присоединиться смогут производители, локализовавшие производство на уровне 40% и более», — отметила министр экономики Юлия Свириденко.

Как получить компенсацию

Получить компенсацию на товары, приобретенные от старта программы, и до 1 декабря можно будет в 2024 году. Для этого необходимо оформить заявку до 5 декабря.

На технику и оборудование, приобретенные после 1 декабря, компенсация будет начисляться в следующем году. Финансирование заявок будет осуществляться в порядке очередности их поступления в пределах бюджетного финансирования.

Получить 15% компенсации (без учета НДС) смогут покупатели, которые приобрели:

Энергетическое оборудование:

промышленные системы скопления электрической энергии;

солнечные панели, электростанции, коллекторы;

ветровые электростанции и минигидроэлектростанции;

ветроэнергетические электрогенераторные, газотурбинные, газопоршневые и когенерационные установки;

трансформаторы, распределительные шкафы; тепловые помпы; индивидуальные тепловые пункты, рекуператоры, приборы учета;

Колесную технику:

автобусы — городские, туристические, общественные, двухсекционные, низкопольные;

автоцистерны — в том числе для перевозки горюче-смазочных материалов и пожарные;

фургоны, тралы, прицепы и полуприцепы;

Строительную, коммунальную и специальную технику:

краны, в том числе башенные, землеройные машины; погрузчики и экскаваторы-погрузчики;

мусоровозы, ассенизационные и мусороуборочные машины, а также лифты;

машины для механизированного разминирования (в том числе роботизированные) пиротехнические машины, оборудование для разминирования.

Производителям для участия в программе нужно будет подать заявку в Минэкономики в электронной форме, перечень товаров, при покупке которых покупателю может начисляться компенсация и пакет документов. В том числе:

информацию о степени локализации;

калькуляцию себестоимости;

информацию о технологических операциях;

расчет удельного веса затрат на оплату труда и пр.

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После проверки Минэкономики и положительного решения товары будут размещены в публичном перечне. Информация будет передана банкам, через которые реализуется программа.

Покупателям, чтобы получить компенсацию, необходимо:

оплатить приобретение техники и оборудования из перечня в уполномоченном банке;

подать в банк заявление на получение компенсации;

представить как подтверждение копию платежного документа и акт принятия-передачи техники и оборудования.

Кто не может получить компенсацию

На компенсацию не имеют права предприятия-банкроты, подсанкционные или связанные с государством-агрессором или беларусью предприятия, имеющие просроченный более чем на шесть месяцев налоговый долг, работающие на территории активных боевых действий и т. д.

Техника и оборудование, при покупке которых покупатель получит компенсацию, не могут в течение трех лет перепродаваться. Иначе покупатель должен вернуть государству средства и будет лишен возможности получать компенсацию в течение следующих трех лет.

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