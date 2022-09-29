Государственные закупки: БЭБ выявило злоупотреблений на миллиард гривен — Finance.ua
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Государственные закупки: БЭБ выявило злоупотреблений на миллиард гривен

Криминал
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Бюро экономической безопасности выявило нарушения в сфере государственных закупок на общую сумму более 1 млрд грн.
Об этомсообщает пресс-служба БЭБ.
Как отмечается, аналитики БЭБ выявили вероятные нарушения при осуществлении закупок в государственной сфере на сумму почти 500 млн грн, по которым возбуждены уголовные производства. Также были идентифицированы рисковые закупки за средства государственного бюджета, процедура по которым еще не была завершена, на общую сумму 550 млн грн.
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Всего с начала года БЭБ установило 171 процедуру публичных закупок, в которых выявлены риски завышения цен, необоснованного и нецелевого использования бюджетных средств на общую сумму более 1 млрд грн.
На основе аналитического продукта детективы БЭБ внесли сведения в ЕРДР относительно 32 фактов вероятного присвоения, растраты или завладения государственными средствами.
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В рамках досудебных расследований проведен ряд следственных действий, в т.ч. временные доступы к документам, обыски и 16 судебных экспертиз для установления виновных и привлечения должностных лиц распорядителей бюджетных средств и должностных лиц предприятий — победителей тендерных процедур к уголовной ответственности.
Благодаря действиям БЭБ по предупреждению рисковых закупок было недопущено более 200 млн грн потерь бюджета.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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