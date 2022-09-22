Во время действия военного положения гражданка незаконно вывезла из Украины более 140 млн грн — БЭБ Сегодня 16:15 — Казна и Политика

Сотрудники Бюро экономической безопасности разоблачили украинку, которая во время действия военного положения вывезла из Украины 3,6 млн евро (в эквиваленте ориентировочно более 140 млн грн), которые не были должным образом задекларированы.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Кроме того, отмечается, что происхождение этих средств вызывало сомнения.

Детективы БЭБ установили, что вывозимые денежные средства не соответствуют фактическим официальным доходам этого лица на территории Украины и за ее пределами.

«Гражданка имела целью легализовать их на территории стран Европейского союза и скрыть вероятно незаконные источники происхождения. Как следствие, в государственный бюджет Украины не поступило более 27 млн грн налога с доходов физических лиц», — говорится в сообщении.

В Бюро отметили, что такие действия имеют признаки совершения уголовного преступления, предусмотренного ст. 212 УК (уклонение от уплаты налогов) и ст. 209 УК Украины (легализация средств, полученных преступным путем). Они наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

В ходе досудебного расследования детективы БЭБ установили, что эти средства не подтверждены декларацией о доходах лица и членов семьи и возможно были получены незаконным путем.

Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины отрабатывают информацию о физических лицах, которые во время войны осуществили незаконное перемещение наличных валютных ценностей, драгоценных аксессуаров и банковских металлов в особо крупных размерах. В настоящее время детективы БЭБ осуществляют досудебное расследование по уголовным производствам по фактам незаконного вывоза средств на общую сумму более 335 млн грн, из которых уже 66 млн арестовано, и разрабатывают механизмы их возврата в государственный бюджет Украины.

УНІАН По материалам:

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