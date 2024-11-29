Гостиница «Украина» перешла в собственность покупателя — Finance.ua

Гостиница «Украина» перешла в собственность покупателя Сегодня 20:42 — Фондовый рынок

Гостиница «Украина» перешла в собственность покупателя

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение новому владельцу гостиницы «Украина» в центре Киева на получение контроля над активами.

Соответствующее решение АМКУ принял 28 ноября.

«Дано разрешение ООО «Ола Файн» на получение контроля над активами в виде единого имущественного комплекса государственного предприятия «Гостиница «Украина»», — говорится в сообщении.

Единый имущественный комплекс ГП «Гостиница «Украина» стал первым объектом крупной приватизации в 2024 году.

Как сообщалось, 18 сентября в системе Prozorro. Продажи был проведен успешный аукцион гостиницы «Украина» за 2,51 млрд грн, что в 2,4 раза превышает первоначальную цену в 1,05 млрд грн. Победитель аукциона оплатил стоимость объекта и НДС на сумму более 3 млрд грн.

Укрінформ По материалам:

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