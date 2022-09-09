Госстат оценил падение экономики Украины во время войны — Finance.ua
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Госстат оценил падение экономики Украины во время войны

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Государственная служба статистики обнародовала первую оценку реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины во II квартале 2022 года. Экономика снизилась на 37,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Об этом сообщает Госстат.
В то же время по сравнению с I кварталом 2022 года (с учетом сезонного фактора) падение составило 19,1%.
По оценке Госстата, ВВП в I квартале наблюдалось падение ВВП на 15,1%.
Госстат оценил падение экономики Украины во время войны
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Министерство экономики Украины прогнозирует падение ВВП в 2022 году на 33,2%.
По итогам первого квартала ВВП Украины снизился более чем на 15%. Падение экономики во втором квартале, по оценкам НБУ, составило около 40%.
Бизнес и обычные украинцы постепенно отошли от первого шока и приспосабливаются к деятельности в условиях войны. Предприятия уже начали возобновлять производство, а также иногда запускают новые проекты.
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Аграрии, несмотря на все сложности, провели посевную весной и приступили к жатве. С каждым месяцем растут и поставки украинской продукции за границу.
Часть выезжавших в начале войны вернулась в Украину. Все это оживляет внутренний спрос, это хороший знак для экономики.
Международное агентство S&P Global Ratings прогнозирует падение экономики Украины в 2022 году на 40%. И перспективы восстановления пока неясны.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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