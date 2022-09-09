Госстат оценил падение экономики Украины во время войны — Finance.ua

Госстат оценил падение экономики Украины во время войны Сегодня 21:00

Государственная служба статистики обнародовала первую оценку реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины во II квартале 2022 года. Экономика снизилась на 37,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Об этом сообщает Госстат.

В то же время по сравнению с I кварталом 2022 года (с учетом сезонного фактора) падение составило 19,1%.

По оценке Госстата, ВВП в I квартале наблюдалось падение ВВП на 15,1%.

Министерство экономики Украины прогнозирует падение ВВП в 2022 году на 33,2%.

По итогам первого квартала ВВП Украины снизился более чем на 15%. Падение экономики во втором квартале, по оценкам НБУ, составило около 40%.

Бизнес и обычные украинцы постепенно отошли от первого шока и приспосабливаются к деятельности в условиях войны. Предприятия уже начали возобновлять производство, а также иногда запускают новые проекты.

Аграрии, несмотря на все сложности, провели посевную весной и приступили к жатве. С каждым месяцем растут и поставки украинской продукции за границу.

Часть выезжавших в начале войны вернулась в Украину. Все это оживляет внутренний спрос, это хороший знак для экономики.

Международное агентство S&P Global Ratings прогнозирует падение экономики Украины в 2022 году на 40%. И перспективы восстановления пока неясны.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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