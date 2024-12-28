Топ-5 лучших электрических фургонов 2024 года (фото) — Finance.ua
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Топ-5 лучших электрических фургонов 2024 года (фото)

Технологии&Авто
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Электрические фургоны становятся все популярнее благодаря своей экологичности и низким эксплуатационным расходам. Вот пятерка лучших моделей 2024 от экспертов ресурса WhatCar? Они заслуживают внимания как для бизнеса, так и для личного использования.

5. Mercedes eCitan

Топ-5 лучших электрических фургонов 2024 года (фото)
  • Запас хода: до 280 км.
  • Характеристики: Электродвигатель мощностью 121 л.с., аккумулятор на 45 кВт∙ч.
  • Особенности: Премиальная отделка салона, передовые технологии безопасности и фирменная мультимедийная система MBUX.
Mercedes eCitan ориентирован на тех, кто ценит комфорт и высококлассное оснащение. Хотя стоимость несколько выше, чем у конкурентов, фургон оправдывает свою цену.

4. Renault Kangoo E-Tech

Топ-5 лучших электрических фургонов 2024 года (фото)
  • Запас хода: до 300 км.
  • Характеристики: Электромотор на 121 л.с., три уровня рекуперации энергии.
  • Особенности: просторный салон и грузовой отсек, инновационная система хранения длинномерных предметов.
Kangoo E-Tech — это сочетание универсальности и низких затрат на эксплуатацию, что идеально подходит для малого бизнеса.

3. Ford E-Transit

Топ-5 лучших электрических фургонов 2024 года (фото)
  • Запас хода: до 320 км.
  • Характеристики: Два варианта мощности — 181 и 261 л.
  • Особенности: Великолепная управляемость, большой выбор конфигураций кузова.
Этот фургон стал выбором многих автопарков благодаря своей надежности и адаптивности для разных задач.

2. Ford E-Transit Custom

Топ-5 лучших электрических фургонов 2024 года (фото)
  • Запас хода: до 340 км.
  • Характеристики: Мощность 134−215 л.с., батарея на 64 кВт∙ч.
  • Особенности: Впечатляющая грузоподъемность и стильный дизайн.
E-Transit Custom предлагает идеальный баланс между грузоподъемностью и экономичностью, что делает ее востребованной среди коммерческих пользователей.

1. Renault Master E-Tech

Топ-5 лучших электрических фургонов 2024 года (фото)
  • Запас хода: до 460 км.
  • Характеристики: Батарея на 87 кВт∙ч, электромотор на 138 л.с.
  • Максимальная грузоподъемность 1125 кг, тяговая способность до 2500 кг.
По материалам:
Ampercar
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