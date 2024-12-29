Эксперты Matrixport спрогнозировали рост BTC до $160 000 в 2025 году — Finance.ua

Эксперты Matrixport спрогнозировали рост BTC до $160 000 в 2025 году 29.12.2024, 00:33 — Криптовалюта

Эксперты Matrixport спрогнозировали рост BTC до $160 000 в 2025 году

Первая криптовалюта достигнет отметки в $160 000 в 2025 году. Такой прогноз сделали эксперты аналитической компании Matrixport.

По их мнению, биткоин будет расти благодаря спросу на ETF на базе актива, развитию макроэкономической среды и расширению глобального пула ликвидности. Также аналитики добавили, что ключевые индикаторы, такие как их собственный индекс жадности и страха, сигнализируют о том, что текущая фаза консолидации может быть короче предыдущих.

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«С нормализацией ставок финансирования и стабилизацией рыночных условий создаются предпосылки для восстановления восходящего импульса. Быстрое восстановление после недавних перегревов подчеркивает устойчивость рынка и готовность к следующей фазе роста», — говорится в сообщении.

Также в Matrixport отметили, что перспективы на 2025 остаются оптимистичными. По их словам, роль первой криптовалюты как инструмента хеджирования инфляции и интеграция в институциональные портфели указывают на то, что «впереди нас ждет трансформационный год».

Кроме того, эксперты рекомендуют, чтобы биткоин выступал как средство диверсификации и занимал 1,55% инвестиционного портфеля.

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