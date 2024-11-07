Пенсионный фонд Великобритании вложил в Bitcoin $2 млн — Finance.ua

Пенсионный фонд Великобритании вложил в Bitcoin $2 млн Сегодня 01:22 — Криптовалюта

Пенсионный фонд Великобритании вложил в Bitcoin $2 млн

Неназванный пенсионный фонд Великобритании направил на прямую покупку Bitcoin вместо BTC-ETF 3% от его AUM в 50 млн GBP (~$64,9 млн).

Об этом пишет Corporate Advisor

Согласно отчету, закрытый ключ распределяется между пятью независимыми учреждениями.

Это первая подобная инициатива в стране.

Партнер фонда, управляющая фирма Cartwright, назвала ее «смелым шагом, который отражает дальновидность попечителей».

Реализации предшествовали «длительные консультации по вопросам ESG, инвестиционного портфеля и безопасности».

Cartwright также запустила схему, которая позволит работодателям выплачивать биткоины непосредственно на кошельки сотрудников. Согласно компании, заинтересованность в ней уже проявили пять организаций.

Относительный размер вложений в 3% от объема активов под управлением превышает аналогичные показатели других пенсионных фондов. Например, инвестиционный совет Висконсина потратил $163 млн — 0,1% от AUM — на покупку ETF на базе Bitcoin.

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Не только Bitcoin

Пенсионный фонд штата Мичиган раскрыл информацию о приобретении 460 000 акций Grayscale Ethereum Trust (ETHE) на сумму свыше $10 млн и 460 000 акций Grayscale Ethereum Mini Trust ETF (ETH) на ~$1,1 млн.

Это первая инициатива среди пенсионных фондов с момента запуска спотовых Ethereum-ETF в июле. Организация вошла в пятерку крупнейших держателей ETHE.

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«$10 млн против $7 млн в [более ранней покупке] BTC-ETF. И это несмотря на то, что Bitcoin вырос на тонну, а эфириум был в „сточной канаве“», — прокомментировал эксперт.

Forklog По материалам:

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