С 1 января работодатели будут платить за психиатрический осмотр работников — новые правила от Минздрава — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

С 1 января работодатели будут платить за психиатрический осмотр работников — новые правила от Минздрава

Личные финансы
67
С 1 января работодатели будут платить за психиатрический осмотр работников — новые правила от Минздрава
С 1 января работодатели будут платить за психиатрический осмотр работников — новые правила от Минздрава
Министерство здравоохранения ужесточает контроль над психиатрическими осмотрами с 2025 года.
Об этом говорится в сообщении Минздрава в фейсбуке.
С 1 января работодатели будут платить за психиатрический осмотр работников — новые правила от Минздрава
В сообщении ведомство объяснило изменения, предусмотренные Приказом № 1759. Его положения вступят в силу 1 января 2025 года.
Чтобы избежать злоупотреблений, справки о психиатрических осмотрах (предварительном, периодическом и внеочередном, в том числе на предмет употребления психоактивных веществ) будут выдавать только определенные медучреждения, поясняют в Минздраве.
Речь идет об учреждениях здравоохранения, которые:
  • имеют лицензию по специальности «Психиатрия»;
  • заключили договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) по соответствующим пакетам услуг;
  • работают в электронной системе здравоохранения (ЭСЗО).
Осмотры также могут проводить лицензированные медучреждения госструктур, такие как Минобороны, МВД, СБУ, СЗРУ, Госспецсвязи и т. п., оказывающие медицинскую помощь.
Осмотр будет проводить только квалифицированный врач-психиатр, зарегистрированный в ЭСЗО. Справка будет действовать 12 месяцев с даты проведения осмотра.
В настоящее время 904 медучреждения (1517 мест предоставления услуг по всей Украине) законтрактованы с НСЗУ и оказывают амбулаторную, стационарную и мобильную медицинскую помощь по направлению «Психологическая и психиатрическая помощь» и могут обеспечивать проведение психиатрических осмотров в соответствии с новыми требованиями.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.