С 1 января работодатели будут платить за психиатрический осмотр работников — новые правила от Минздрава
Министерство здравоохранения ужесточает контроль над психиатрическими осмотрами с 2025 года.
Об этом говорится в сообщении Минздрава в фейсбуке.
В сообщении ведомство объяснило изменения, предусмотренные Приказом № 1759. Его положения вступят в силу 1 января 2025 года.
Чтобы избежать злоупотреблений, справки о психиатрических осмотрах (предварительном, периодическом и внеочередном, в том числе на предмет употребления психоактивных веществ) будут выдавать только определенные медучреждения, поясняют в Минздраве.
Речь идет об учреждениях здравоохранения, которые:
- имеют лицензию по специальности «Психиатрия»;
- заключили договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) по соответствующим пакетам услуг;
- работают в электронной системе здравоохранения (ЭСЗО).
Осмотры также могут проводить лицензированные медучреждения госструктур, такие как Минобороны, МВД, СБУ, СЗРУ, Госспецсвязи
и т. п., оказывающие медицинскую помощь.
Осмотр будет проводить только квалифицированный врач-психиатр, зарегистрированный в ЭСЗО. Справка будет действовать 12 месяцев с даты проведения осмотра.
В настоящее время 904 медучреждения (1517 мест предоставления услуг по всей Украине) законтрактованы с НСЗУ и оказывают амбулаторную, стационарную и мобильную медицинскую помощь по направлению «Психологическая и психиатрическая помощь» и могут обеспечивать проведение психиатрических осмотров в соответствии с новыми требованиями.
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