С 1 января работодатели будут платить за психиатрический осмотр работников — новые правила от Минздрава Сегодня 21:33 — Личные финансы

С 1 января работодатели будут платить за психиатрический осмотр работников — новые правила от Минздрава

Министерство здравоохранения ужесточает контроль над психиатрическими осмотрами с 2025 года.

Об этом говорится в сообщении Минздрава в фейсбуке

В сообщении ведомство объяснило изменения, предусмотренные Приказом № 1759 . Его положения вступят в силу 1 января 2025 года.

Чтобы избежать злоупотреблений, справки о психиатрических осмотрах (предварительном, периодическом и внеочередном, в том числе на предмет употребления психоактивных веществ) будут выдавать только определенные медучреждения, поясняют в Минздраве.

Речь идет об учреждениях здравоохранения, которые:

имеют лицензию по специальности «Психиатрия»;

заключили договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) по соответствующим пакетам услуг;

работают в электронной системе здравоохранения (ЭСЗО).

Осмотры также могут проводить лицензированные медучреждения госструктур, такие как Минобороны, МВД, СБУ, СЗРУ, Госспецсвязи и т. п. , оказывающие медицинскую помощь.

Осмотр будет проводить только квалифицированный врач-психиатр, зарегистрированный в ЭСЗО. Справка будет действовать 12 месяцев с даты проведения осмотра.

В настоящее время 904 медучреждения (1517 мест предоставления услуг по всей Украине) законтрактованы с НСЗУ и оказывают амбулаторную, стационарную и мобильную медицинскую помощь по направлению «Психологическая и психиатрическая помощь» и могут обеспечивать проведение психиатрических осмотров в соответствии с новыми требованиями.

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