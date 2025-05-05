Госстат анонсировал прекращение ЕГРПОУ — Finance.ua

Госстат анонсировал прекращение ЕГРПОУ Сегодня 19:45

Госстат анонсировал прекращение ЕГРПОУ

Государственная служба статистики Украины запускает общественное обсуждение будущего прекращения Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины (ЕГРПОУ).

Об этом сообщает пресс-служба Госстата.

В пресс-службе рассказали, что функции ЕГРПОУ планируют интегрировать в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР), который ведет Министерство юстиции.

Объединение двух государственных реестров бизнеса в один, по мнению аналитиков, позволит украинским предпринимателям экономить время и деньги на регистрации и отчетности, избавляя их от необходимости получать одни и те же справки в различных государственных учреждениях.

Общественное обсуждение продлится с 25 апреля по 25 мая 2025 года.

В Госстате подчеркнули, что пока ЕГРПОУ работает — это лишь этап планирования будущих изменений.

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По данным прессслужбы, ЕГРПОУ исторически был создан раньше ЕГР для статистических наблюдений за структурными изменениями в экономике. Это автоматизированная система сбора, накопления и обработки данных о юридических лицах и их обособленных подразделениях в Украине и за рубежом.

ЕГР был создан позже — после вступления в силу Гражданского кодекса Украины в 2004 году. Этот реестр предназначен для юридического удостоверения факта создания или прекращения юридического лица или физического лица-предпринимателя. По сути это правовой инструмент, удостоверяющий легальность предприятия.

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