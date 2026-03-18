Госслужащая погорела на вымогательстве взятки с прифронтового предприятия — детали (фото)
НАБУ и САП разоблачили начальницу одного из управлений Главного управления Государственной налоговой службы в Сумской области в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.
Об этом сообщает Национальное антирокупционное бюро.
Суть дела
Служащая ведомства по предварительному сговору требовала от представителя частного общества на прифронтовой территории 2 млн гривен. За это обещала успешное прохождение проверки и несоздание искусственных препятствий в его хозяйственной деятельности.
После получения 1,5 млн гривен служащую задержали и уведомили о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины.
Устанавливаются обстоятельства совершения преступления и других лиц, которые могут быть причастны к нему.
