Госслужащая погорела на вымогательстве взятки с прифронтового предприятия — детали (фото) Сегодня 15:16 — Криминал

НАБУ и САП разоблачили начальницу одного из управлений Главного управления Государственной налоговой службы в Сумской области в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Национальное антирокупционное бюро.

Суть дела

Служащая ведомства по предварительному сговору требовала от представителя частного общества на прифронтовой территории 2 млн гривен. За это обещала успешное прохождение проверки и несоздание искусственных препятствий в его хозяйственной деятельности.

После получения 1,5 млн гривен служащую задержали и уведомили о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Устанавливаются обстоятельства совершения преступления и других лиц, которые могут быть причастны к нему.

