Госпредприятия обеспечили каждую 5 гривну доходов государственного бюджета в июне — Finance.ua
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Госпредприятия обеспечили каждую 5 гривну доходов государственного бюджета в июне

Казна и Политика
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Госпредприятия обеспечили каждую 5 гривну доходов государственного бюджета в июне
Госпредприятия обеспечили каждую 5 гривну доходов государственного бюджета в июне
По данным Государственной казначейской службы, за июнь 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 138 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
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Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, основные поступления были получены за счет:
  • 37,1 млрд грн — налога на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;
  • 29,1 млрд грн — дивидендов и часть чистой прибыли;
  • 19,6 млрд грн — налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (собранно 32,4 млрд, возмещено — 12,8 млрд грн);
  • 18,0 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военного сбора;
  • 17,3 млрд грн — акцизного налога;
  • 5,5 млрд грн — налога на прибыль предприятий;
  • 3,7 млрд грн — ввозной и вывозной пошлины;
  • 3,4 млрд грн — рентной платы за пользование недрами.
При этом исполнение месячной росписи доходов Государственной налоговой службой составило 112,1%, Государственной таможенной службой — 99,2%.
Госпредприятия обеспечили каждую 5 гривну доходов государственного бюджета в июне
В целом, по итогам июня 2024 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 240,6 млрд грн налогов, сборов и других платежей.
Напомним, по данным Госказначейства и Минфина, каждая третья гривна в доходах государственного бюджета взята взаймы по итогам января-октября.
По материалам:
Finance.ua
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