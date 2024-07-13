Госпредприятия обеспечили каждую 5 гривну доходов государственного бюджета в июне — Finance.ua

Госпредприятия обеспечили каждую 5 гривну доходов государственного бюджета в июне Сегодня 08:18 — Казна и Политика

Госпредприятия обеспечили каждую 5 гривну доходов государственного бюджета в июне

По данным Государственной казначейской службы, за июнь 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 138 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, основные поступления были получены за счет:

37,1 млрд грн — налога на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;

29,1 млрд грн — дивидендов и часть чистой прибыли;

19,6 млрд грн — налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (собранно 32,4 млрд, возмещено — 12,8 млрд грн);

18,0 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военного сбора;

17,3 млрд грн — акцизного налога;

5,5 млрд грн — налога на прибыль предприятий;

3,7 млрд грн — ввозной и вывозной пошлины;

3,4 млрд грн — рентной платы за пользование недрами.

При этом исполнение месячной росписи доходов Государственной налоговой службой составило 112,1%, Государственной таможенной службой — 99,2%.

В целом, по итогам июня 2024 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 240,6 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

Напомним, по данным Госказначейства и Минфина, каждая третья гривна в доходах государственного бюджета взята взаймы по итогам января-октября.

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