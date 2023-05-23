Госкомпании понесли 80 млрд грн убытков из-за действующего тарифа на электричество для населения — Минэнерго — Finance.ua
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Госкомпании понесли 80 млрд грн убытков из-за действующего тарифа на электричество для населения — Минэнерго

Фондовый рынок
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Госкомпании понесли 80 млрд грн убытков из-за действующего тарифа на электричество для населения — Минэнерго
Госкомпании понесли 80 млрд грн убытков из-за действующего тарифа на электричество для населения — Минэнерго
Из-за компенсации тарифа для населения государственные «Энергоатом» и «Укргидроэнерго», на которых возложена обязанность по финансированию тарифа, понесли более 80 млрд грн убытков.
Об этом сообщил заместитель министра энергетики Фарид Сафаров в эфире телемарафона.
«Энергоатом» и «Укргидроэнерго» понесли более 80 миллиардов гривен убытков только из-за того, что они фактически компенсируют эту разницу в тарифе", — сказал он.
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Сафаров подчеркнул, что в результате обстрелов энергосистемы Украина потеряла 44% атомной генерации, а также почти 78% мощностей ТЭС и 60% ТЭЦ.
Он добавил, что после роста тарифа за счет бюджета будет выделяться монетарная помощь тем слоям населения, для которых этот рост будет достаточно критичным.
Ранее в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), заявляли, что «Энергоатом» уже не может покрывать льготный тариф на электроэнергию для населения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Апостроф
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