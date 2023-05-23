НКРЭКУ одобрила повышение тарифов для облэнерго, на очереди — тарифы для населения — Finance.ua

НКРЭКУ одобрила повышение тарифов для облэнерго, на очереди — тарифы для населения Сегодня 16:27 — Энергетика

НКРЭКУ одобрила повышение тарифов для облэнерго, на очереди — тарифы для населения

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила тарифы на распределение электрической энергии для большинства облэнерго, это решение станет основой для пересмотра тарифов для населения.

Соответствующее постановление было принято сегодня на заседании регулятора.

В зависимости от класса напряжения тарифы для облэнерго с июня будут увеличены с 7% до 34%. С июля расценки будут еще больше в среднем на 23%.

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Таким образом, двухэтапное повышение тарифов на распределение с 1 июня и с 1 июля получили «Винницаоблэнерго», «Волыньоблэнерго», «ДТЭК Днепровские электросети», «Закарпатьеоблэнерго», «ДТЭК Киевские электросети», «ДТЭК Киевские региональные электросети», «Львовоблэнерго», «Николаевоблэнерго», «ДТЭК Одесские электросети», «Полтаваоблэнерго», «Прикарпатьеоблэнерго», «Сумыоблэнерго», «Тернопольоблэнерго», «Харьковоблэнерго», «Хмельницкоблэнерго», «Черкассыоблэнерго», «ЧерниговоЭлектро» ДПЭМ ЧАО «Атомсервис», «ДТЭК ПЭМ-Энергоуголь», «Укрзализныця», «Нафтогаз Тепло».

В то же время, для операторов систем распределения, расположенных на прифронтовой территории, продлен действующий тариф до конца июня и установлены новые тарифы с июля этого года. Это касается таких компаний как «ДТЭК Донецкие электросети», «Запорожьеоблэнерго», «ДТЭК Высоковольтные сети», «Луганское энергетическое объединение», ГП «Региональные электрические сети».

При рассмотрении указанного вопроса члены комиссии сначала хотели перенести принятие, однако, учитывая, что это решение станет обоснованием для изменения тарифов для населения (механизм спецобязанностей ПСО), которые завершают действие 31 мая, решение было принято 23 мая.

«Наше решение должно закладываться в параметры ПСО и предлагаться нами как регулятором. Поэтому логично, что мы должны принять это решение, а дальше ПСО уже будет отстраиваться в зависимости от нашего решения. Поэтому предлагаю принять это решение сегодня», — сказал член регулятора Валерий Тарасюк.

УНІАН По материалам:

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