Украинцам объяснили, из чего состоит "настоящая" цена на свет Сегодня 20:10 — Энергетика

Украинцам объяснили, из чего состоит "настоящая" цена на свет

Фиксированный тариф на электроэнергию для населения — 1,44 грн/кВт*ч в случае потребления до 250 кВт*ч — почти вчетверо ниже экономически обоснованного. Рыночная цена тока в Украине уже сейчас составляет более 6 грн.

из чего состоит «настоящая» цена на свет: Как пишет Обозреватель, глава профильной нацкомиссии (НКРЭКУ) Константин Ущаповский объяснил,

3,24 грн/кВт*ч — средневзвешенная цена купли-продажи электроэнергии на рынке на «сутки вперед» (по состоянию на март-2023);

0,43 грн/кВт*ч — тариф на услуги по передаче с 1 апреля;

1,32 грн/кВт*ч — средневзвешенный тариф на услуги по распределению электроэнергии для второго класса напряжения;

0,115 грн/кВт*ч — средневзвешенный тариф на услуги поставщика универсальных услуг;

20% НДС.

Так, без НДС в сумме выходит 5,1 грн/кВт*ч. А с налогообложением цена поднимается до 6,12 грн/кВт*ч.

Читайте также Люди с низким доходом практически не прочувствуют изменение тарифов на электричество - Герус

Поэтому, по словам Ущаповского, тарифы на электроэнергию следует пересматривать не только для того, чтобы получить дополнительное финансирование для ремонта энергетической инфраструктуры, пострадавшей от российских обстрелов. Важным остается и банальное покрытие затрат на производство и транспортировку.

На сколько повысят тариф на электроэнергию

Рост тарифа может произойти уже в июне. Однако радикальное повышение до рыночного уровня не планируется. Окончательная сумма пока не определена, рассматривается несколько вариантов.

Как отмечали несколько экспертов по ЖКХ, в частности, Олег Попенко, стоимость тока, вероятно, вырастет примерно на 30−40%. По словам Попенко, стоимость электроэнергии составит около 2,3−2,5 грн/кВт*ч.

Член Комитета Верховной Рады по энергетике и ЖКУ Сергей Нагорняк («Слуга народа») озвучил другой сценарий. По его словам, цена одного киловатт может подняться до 2,88 грн. В таком случае платежки за свет в средней семье вырастут на 200−300 грн.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Обозреватель По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.