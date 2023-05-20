Украинцам объяснили, из чего состоит &quot;настоящая&quot; цена на свет — Finance.ua
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Украинцам объяснили, из чего состоит "настоящая" цена на свет

Энергетика
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Украинцам объяснили, из чего состоит &quot;настоящая&quot; цена на свет
Украинцам объяснили, из чего состоит "настоящая" цена на свет
Фиксированный тариф на электроэнергию для населения — 1,44 грн/кВт*ч в случае потребления до 250 кВт*ч — почти вчетверо ниже экономически обоснованного. Рыночная цена тока в Украине уже сейчас составляет более 6 грн.
Как пишет Обозреватель, глава профильной нацкомиссии (НКРЭКУ) Константин Ущаповский объяснил, из чего состоит «настоящая» цена на свет:
  • 3,24 грн/кВт*ч — средневзвешенная цена купли-продажи электроэнергии на рынке на «сутки вперед» (по состоянию на март-2023);
  • 0,43 грн/кВт*ч — тариф на услуги по передаче с 1 апреля;
  • 1,32 грн/кВт*ч — средневзвешенный тариф на услуги по распределению электроэнергии для второго класса напряжения;
  • 0,115 грн/кВт*ч — средневзвешенный тариф на услуги поставщика универсальных услуг;
  • 20% НДС.
Так, без НДС в сумме выходит 5,1 грн/кВт*ч. А с налогообложением цена поднимается до 6,12 грн/кВт*ч.
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Поэтому, по словам Ущаповского, тарифы на электроэнергию следует пересматривать не только для того, чтобы получить дополнительное финансирование для ремонта энергетической инфраструктуры, пострадавшей от российских обстрелов. Важным остается и банальное покрытие затрат на производство и транспортировку.

На сколько повысят тариф на электроэнергию

Рост тарифа может произойти уже в июне. Однако радикальное повышение до рыночного уровня не планируется. Окончательная сумма пока не определена, рассматривается несколько вариантов.
Как отмечали несколько экспертов по ЖКХ, в частности, Олег Попенко, стоимость тока, вероятно, вырастет примерно на 30−40%. По словам Попенко, стоимость электроэнергии составит около 2,3−2,5 грн/кВт*ч.
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Член Комитета Верховной Рады по энергетике и ЖКУ Сергей Нагорняк («Слуга народа») озвучил другой сценарий. По его словам, цена одного киловатт может подняться до 2,88 грн. В таком случае платежки за свет в средней семье вырастут на 200−300 грн.
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По материалам:
Обозреватель
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