Люди с низким доходом практически не прочувствуют изменение тарифов на электричество - Герус — Finance.ua

Люди с низким доходом практически не прочувствуют изменение тарифов на электричество - Герус Сегодня 20:44 — Энергетика

Люди с низким доходом практически не прочувствуют изменение тарифов на электричество - Герус

За счет субсидий и энергоэффективных мер население с низким уровнем доходов не ощутит значительного влияния повышения тарифов на электроэнергию.

Об этом в интервью Укринформу сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

«Если изменение тарифов будет, то, убежден, люди с низкими доходами его практически не почувствуют. В том числе и за счет субсидий, и благодаря мерам по энергоэффективности (последнее — способ сэкономить и для обеспеченных граждан)», — сказал Герус.

Читайте также Когда в Украине повысят тарифы на коммуналку: прогноз НБУ

По его словам, для людей, нуждающихся в помощи, должна и дальше работать система субсидий. Она должна быть легкой, простой и доступной, скажем, с использованием электронных средств, смартфонов, чтобы не было сложных бюрократических преград в оформлении такой поддержки от государства.

Герус также подчеркнул, что обсуждаемые варианты изменения тарифов являются умеренными: многократного подорожания электричества для граждан не будет. Есть предложения повышения тарифов до 2,4 грн и 2,8 грн за 1 кВт-ч (вместо нынешних 1,44 грн/кВт-ч при потреблении до 250 кВт-ч в месяц и 1,68 грн/кВт-ч — при превышении этого лимита). Другое предложение — до 2 и 2,4 грн за кВт-ч соответственно.

Читайте также Энергетики объяснили повышение тарифа на электроэнергию

«Главная же задача — не просто максимально собрать с людей деньги, введя непомерный „налог“ на энергопотребление и подняв тариф выше рыночного уровня, а проинвестировать энергосистему, восстановить ее, возможно, даже где-то перестроить, чтобы сформировать запас прочности к следующей зиме», — добавил Герус.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.